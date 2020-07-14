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14.07.2020 16:59

Дорогу смыло в трубу

В Дагестане просел асфальт на недавно обновленной трассе
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 152(8206)
В республике несогласованные действия муниципальных чиновников привели к дополнительным тратам из бюджета. Обновленная год назад республиканская автодорога вновь требует капремонта - ее сгубила неисправная ливневая канализация.

Участок республиканской трассы Хасавюрт - Бабаюрт до реконструкции находился в плачевном состоянии. Информация об этом поступила от местных жителей на региональный портал проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Активисты ОНФ добились от властей ремонта автотрассы.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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- Перед началом работ мы указывали начальнику управления ЖКХ администрации Хасавюрта на необходимость замены водопроводных и канализационных сетей. В период дождей ливневка, расположенная у дороги, не справлялась с объемом воды и подтопляла дорогу. Коммунальщики заверили, что на одном из проблемных участков труба, проходящая под трассой, будет заменена на другую - большего диаметра. Но все осталось на словах, - говорит координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Дагестане Магомед Магомедов.

"Фронтовики" выявили и другие нарушения. Используемый в дорожных работах гравий был с примесью глины, что в итоге сказалось на качестве асфальта. Вода из водопроводных и ливневых сетей размыла глину, в результате асфальт просел, образовались ямы.

Требовать от подрядчика заново уложить асфальт пока не имеет смысла, считает представитель "Дагавтодора" Муси Амиралиев. По словам специалиста, вначале нужно заменить ветхие водопроводные сети по обе стороны дороги.

Фото: Минтранс РФ
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"То, что произошло в Хасавюрте, в очередной раз показывает, насколько не согласованы действия различных структур при реализации республиканских и федеральных проектов. На их реализацию тратятся огромные бюджетные средства, но почему-то коммунальщики вспоминают о том, что необходимо заменить сети, только когда дорога уже проложена. Ситуацию с автотрассой Хасавюрт - Бабаюрт ОНФ продолжает держать на контроле и будет добиваться устранения всех нарушений", - сообщили в структуре.

Кстати, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Дагестан участвует в трех федеральных проектах - "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения". Финансирование по ним составляет 1,8 миллиарда рублей, из которых 800 миллионов выделяет федеральный бюджет, а один миллиард - республиканский.

Тем временем

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства РД уточнили, что по региональному проекту "Дорожная сеть" планируется отремонтировать более 85 километров автотрасс регионального значения и объектов улично-дорожной сети Махачкалы. Кроме того, в 2020-м продолжается реализация проекта "Мой Дагестан - мои дороги".

В бюджете региона на 2020-2022 годы на субсидирование ремонта улично-дорожной сети муниципальных образований предусмотрен один миллиард 287 миллионов рублей. На эти деньги предполагается привести в порядок 355 улиц протяженностью более 240 километров.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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