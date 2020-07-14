Въезд в Чечню для туристов временно закрыли

В Чеченской Республике ввели временный запрет на въезд туристов из других регионов из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщил в своем аккаунте в Instagram начальник УГИБДД республики Идрис Черхигов.

- Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку, - написал Черхигов.

Сейчас, по словам начальника Госавтоинспекции Чечни, ситуация находится под контролем, количество новых подтвержденных случаев коронавируса стабильно, либо снижается.

Всего по данным Роспотребнадзора РФ в регионе был выявлены 1851 случай коронавируса, 28 человек умерли. За последние сутки подтверждены девять новых случаев и скончался один пациент.