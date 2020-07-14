Высыхание дагестанских озер грозит массовой гибелью рыбы

Непростая ситуация сложилась на Нижне-Терских и Аракумских озерах. В Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства корреспонденту "РГ" рассказали, что низкий уровень воды в них и отсутствие необходимой подпитки может привести к полному высыханию.

Как разъяснили в ведомстве, из Терека вода в эти озера попадала по Гудийской протоке. В 2005 году во время паводка у реки образовалось еще одно русло, так называемая прорва. В результате больше половины воды уходит в нее, не попадая в протоку, питающую озера. Наполниться водоемы могут, только когда поднимется уровень воды в реке.

"Учитывая состояние озер, необходимо принять оперативные меры, а именно засыпать прорву, иначе произойдет экологическая катастрофа и массовая гибель биоресурсов", - заявили в Северо-Кавказском управлении Росрыболовства.

Ситуацию взяли под контроль в правительстве республики. Вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, побывавший на месте, сообщил: чтобы вернуть Терек в первоначальное русло, начата расчистка Гудийской протоки. Также проводится очистка Аракумского канала длиной два километра. Это позволит наполнить озера водой.

Другой проблемный участок - озеро Южный Аграхан, которое мелеет уже несколько лет. Ситуация близка к экологической катастрофе, так как водоем является нерестилищем для ценных промысловых, редких и исчезающих видов рыб.

"Обмеление происходило из-за недостаточной проточности, зарастания водной растительностью и отсутствия гидротехнических и мелиоративных мероприятий. Усугубляет ситуацию и то, что в паводковый период, когда Терек несет огромное количество иловых взвесей, вода затекает в обмелевшее озеро, в итоге образуются иловые наносы значительных площадей", - пояснили в минприроды республики.

Питающий озеро канал также начали расчищать. Как сказали в ведомстве, это позволило освежить озеро и обеспечить заход рыбы на нерест. Для сохранения же в дагестанских водоемах биопопуляции, продолжается выпуск мальков.

"Под контролем Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства в водоемы республики отправлено 500 тысяч экземпляров молоди осетровых: 200 тысяч по госзаданию и около 300 тысяч в рамках компенсационных выпусков. Министерство обороны России таким же образом возместило ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, в том числе в ходе военных учений", - рассказали в управлении Росрыболовства.

Мальков выращивали в специальных прудах на рыбном заводе "Сулак", расположенном в селе Нечаевка Кизилюртовского района. Молодь набирала вес в течение полутора месяцев. Как говорят специалисты, чем старше мальки, тем больше шансов у них выжить. Рыба более крупного размера быстрее адаптируется к воде, и у нее больше шансов спастись от хищников.