80-летнюю женщину, блуждавшую пять суток в лесу, выписали из больницы

В Карелии из больницы выписали 80-летнюю женщину, которая пять суток блуждала по лесу. Ее обнаружили спасатели.

Женщина проживала в городе Суоярви. 17 июня она вышла из дома и не вернулась обратно. Родственники забили тревогу. Очевидцы сообщили, что видели похожего человека у лесного массива. Сначала близкие искали самостоятельно, а потом обратились к спасателям. Именно они, в поиске участвовали девять сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска, и обнаружили старушку, спящей на болоте.

Ее вынесли из леса и доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Карелии, для спасателей это была обыденная работа, на их счету сотни подобных операций и спасенных жизней. Письмо со словами благодарности в адрес сотрудников МЧС прислал сын женщины. Он считает, что их слаженные действия помогли найти маму живой.

Пожилую женщину в удовлетворительном состоянии выписали из больницы. Она находится под присмотром родственников.