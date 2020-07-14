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14.07.2020 13:09
Рубрика: Культура

БДТ стал лауреатом Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит"

Текст: Светлана Мазурова
Номинационный совет "Золотого Софита" принял решение присудить Высшую театральную премию Петербурга творческой команде Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова за портал bdtdigital.ru.
Андрей Феськов в спектакле "Ночной писатель". Фото: Стас Левшин / БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей Феськов в спектакле "Ночной писатель". Фото: Стас Левшин / БДТ им. Г.А. Товстоногова
Андрей Феськов в спектакле "Ночной писатель". Фото: Стас Левшин / БДТ им. Г.А. Товстоногова

Портал был открыт 13 апреля, и за три месяца работы его проекты, среди которых радиоспектакли и стримы, видео- и аудиосериалы, онлайн-встречи с артистами и архивные записи постановок, посмотрели более шести миллионов зрителей. 17 мая стартовала акция #помогиврачам. За время благотворительной эстафеты в рамках акции, в которой кроме БДТ приняли участие 25 российских театров и независимых объединений артистов, а также фонды и благотворительные организации, было собрано 16 570 862 рублей для 19 российских больниц.

Фото: Наталья Кореновская / Театр-фестиваль "Балтийский дом"
Театр-фестиваль "Балтийский дом" озвучил планы на будущий сезон

Специальный приз экспертного совета присужден актеру Андрею Феськову "за смелое погружение в парадоксы творчества" в спектакле Яна Фабра "Ночной писатель".

Премьера спектакля, сделанного специально для новой сцены - "Фанерного театра БДТ" - стала первой репертуарной режиссерской работой в России Фабра, известного художника, театрального режиссера, перформера, драматурга, сценографа, хореографа. Основана на его дневниках.

Специальный приз экспертного совета премии будет вручен артисту БДТ Ивану Кандинову за работу в дуэте с Анастасией Бешлиу в спектакле Бориса Павловича "Исследование ужаса" в проекте "Квартира" (сделан на основе книги обэриута и философа Леонида Липавского).

На премию номинированы режиссер БДТ Евгения Сафонова за постановку "Пиковая дама. Игра" в Театре имени Ленсовета ("Лучшая работа режиссера") и актер БДТ Григорий Чабан за роль Германна в этом спектакле ("Лучшая мужская роль").

Награждение лауреатов состоится 26 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

Тем временем

Проект БДТdigital вошел в лонг-лист премии "Звезда Театрала", который составляется на основе мнения зрителей, в номинации "Лучший арт-ответ пандемии". А благотворительная эстафета #помогиврачам, включена в лонг-лист как один из лучших социальных проектов сезона.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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