БДТ стал лауреатом Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит"

Номинационный совет "Золотого Софита" принял решение присудить Высшую театральную премию Петербурга творческой команде Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова за портал bdtdigital.ru.

Портал был открыт 13 апреля, и за три месяца работы его проекты, среди которых радиоспектакли и стримы, видео- и аудиосериалы, онлайн-встречи с артистами и архивные записи постановок, посмотрели более шести миллионов зрителей. 17 мая стартовала акция #помогиврачам. За время благотворительной эстафеты в рамках акции, в которой кроме БДТ приняли участие 25 российских театров и независимых объединений артистов, а также фонды и благотворительные организации, было собрано 16 570 862 рублей для 19 российских больниц.

Специальный приз экспертного совета присужден актеру Андрею Феськову "за смелое погружение в парадоксы творчества" в спектакле Яна Фабра "Ночной писатель".

Премьера спектакля, сделанного специально для новой сцены - "Фанерного театра БДТ" - стала первой репертуарной режиссерской работой в России Фабра, известного художника, театрального режиссера, перформера, драматурга, сценографа, хореографа. Основана на его дневниках.

Специальный приз экспертного совета премии будет вручен артисту БДТ Ивану Кандинову за работу в дуэте с Анастасией Бешлиу в спектакле Бориса Павловича "Исследование ужаса" в проекте "Квартира" (сделан на основе книги обэриута и философа Леонида Липавского).

На премию номинированы режиссер БДТ Евгения Сафонова за постановку "Пиковая дама. Игра" в Театре имени Ленсовета ("Лучшая работа режиссера") и актер БДТ Григорий Чабан за роль Германна в этом спектакле ("Лучшая мужская роль").

Награждение лауреатов состоится 26 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.

Тем временем

Проект БДТdigital вошел в лонг-лист премии "Звезда Театрала", который составляется на основе мнения зрителей, в номинации "Лучший арт-ответ пандемии". А благотворительная эстафета #помогиврачам, включена в лонг-лист как один из лучших социальных проектов сезона.