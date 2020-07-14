Меру поддержки, связанную с выдачей субсидируемых кредитов, распространили на социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО). Теперь на рынок негосударственных социальных услуг придут дешевые деньги - ставка составляет всего два процента в год. А если через год заемщики сохранят не менее 90 процентов штата, государство выплатит за них и основную сумму долга, и проценты.

В теории на уникальные возвратные займы могут претендовать все СО НКО, вошедшие в специальный реестр. На практике представители некоммерческого сектора столкнулись с отказами. Решение о выдаче льготных кредитов принимают не органы власти, а банки, у которых практически нет опыта взаимодействия с НКО. Как исправить эту ситуацию, какая еще помощь требуется негосударственным поставщикам социальных услуг, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Деньги на зарплату

Почему в принципе так важна поддержка социально ориентированных НКО? Во-первых, в последние годы они стали незаменимыми помощниками государственных учреждений на рынке социальных услуг. В некоторых регионах в отдельных социальных сферах работают только некоммерческие организации. Если эти НКО уйдут с рынка, пострадают незащищенные слои населения. Во-вторых, многие представители некоммерческого сектора живут за счет пожертвований, объем которых в последние месяцы существенно сократился.

- Примерно четверть нашего годового бюджета раньше формировали благотворительные мероприятия: ярмарки, концерты, спортивные соревнования и так далее, - рассказывает соучредитель и директор калининградского благотворительного центра "Верю в чудо" София Лагутинская. - В прошлом году летом мы проводили по два-три мероприятия в неделю. В ближайшее время, надеюсь, удастся возобновить эту работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Но четыре месяца, так или иначе, потеряны. Сократился и объем пожертвований, поступающих через интернет.

В центре работают 32 человека, из них 20 - это сотрудники благотворительного надомного хосписа "Дом Фрупполо". Высококвалифицированные врачи, медсестры, психологи, игровые и эрготерапевты помогают семьям с неизлечимо больными детьми справляться с повседневными заботами, делают жизнь маленьких подопечных более комфортной и безопасной. Оплата их труда - одна из существенных статей расходов НКО.

По мнению Софии Лагутинской, было бы справедливо, если бы социально ориентированные некоммерческие организации включили в список получателей безвозмездных субсидий на выплату заработных плат. Сейчас бюджетные деньги, 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц, доступны только предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Докажи, что вернешь

Субсидируемые кредиты, доступные НКО, тоже можно направить на оплату труда сотрудников. Более того, при соблюдении ряда условий, главным из которых является сохранение штата, эта мера поддержки станет невозвратной.

Однако в Общественную палату РФ и Общероссийский народный фронт начали поступать обращения от представителей некоммерческого сектора, столкнувшихся с отказами в банках. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, в некоторых случаях льготные кредиты выдаются некоммерческим организациям по остаточному принципу, после покрытия нужд предпринимателей. Кроме того, не всегда возможности кредитования зафиксированы в уставе СО НКО, не у всех банков предусмотрены операции для некоммерческих организаций.

Другая причина, по которой некоммерческому сектору отказывают в льготных займах, связана с отсутствием залогового имущества, полагает руководитель социально ориентированной некоммерческой организации инвалидов "Ковчег", глава калининградской фабрики по производству инвалидных колясок Роман Аранин. Фабрика, то есть представитель коммерческого сектора, уже получила новый двухпроцентный кредит, организация инвалидов только готовит заявку.

- Но "Ковчег" на фоне других НКО выглядит богачом, у нас есть в собственности автобус, - отмечает Роман Аранин. - Надеюсь, при наличии залога проблем с кредитом не будет. У подавляющего же большинства коллег нет ни имущества (разве что квартиры учредителей), ни стабильной истории финансовых операций. Неудивительно, что банки им отказывают. Как мне кажется, социально ориентированным НКО нужна отдельная государственная кредитная программа. Займы для некоммерческого сектора должны быть беззалоговыми, длинными и, разумеется, дешевыми. Если появится возможность, выполнив ряд условий, списать основной долг вместе с процентами, по аналогии с действующей кредитной программой, также будет замечательно.

Отчетность без барьеров

Отдельные финансовые программы требуются не только СО НКО, но и коммерческим компаниям, в которых работают или которыми руководят люди с инвалидностью, развивает тему эксперт Общественной палаты РФ, эксперт Фонда "Наше будущее", глава некоммерческой организации "Сообщество предпринимателей с инвалидностью" Анна Хрястунова. Речь идет и о кредитовании, и о бесплатном обслуживании счетов, и об отмене комиссий при переводе средств и пользовании электронным документооборотом.

- Ряд банков задумывается над разработкой льготных финансовых продуктов для социально ориентированных НКО, но пока эти примеры единичны, - подчеркивает Анна Хрястунова. - Хотелось бы, чтобы работа была комплексной. Возможно, нужны соответствующие методические рекомендации для банков, разработанные на уровне Банка России. Я внесла такое предложение на совещании, в котором принимали участие представители Фонда президентских грантов и Центробанка.

Другой вопрос, который требует решения, связан со сдачей отчетности в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Росстат и ряд других ведомств. Как полагает Анна Хрястунова, необходимо предоставить организациям, в которых трудятся или которыми руководят инвалиды, возможность делать это дистанционно, бесплатно и без посредников.

- Приведу конкретный пример, - продолжает эксперт. - Президент Фонда правовой защиты и поддержки инвалидов "Без барьеров" Светлана Носачева передвигается на инвалидной коляске. Поехать на почту, чтобы отправить документы, она не может, особенно во время пандемии. Все электронные дистанционные сервисы требуют абонентскую плату за посреднические услуги, а также плату за электронные ключи и электронную цифровую подпись (ЭЦП). Одна ЭЦП стоит минимум три тысячи рублей в год, а их порой требуется несколько. Прибыли фонд не получает, Светлана консультирует инвалидов бесплатно. Но приходится платить деньги даже за сдачу "нулевой" отчетности. Как мне кажется, эта ситуация является несправедливой и требует исправления. Велосипеда изобретать не надо. В Минюст России, к примеру, можно сдать отчетность дистанционно, без ЭЦП и посредников с помощью готовой интернет-формы ведомства, в которую вносятся необходимые данные.

Прямая речь

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России:

- Не имея опыта кредитования, многие НКО не понимают, как взаимодействовать с банковским сектором, но и банковский сектор не очень привык их кредитовать. Мы за короткое время обсудили существующие проблемы. Я убежден, что не существует никаких барьеров, препятствующих тому, чтобы СО НКО получали кредиты по программе двух процентов. Обратите внимание: кредит имеет шанс превратиться в грант, но только если будут выполнены все условия. Если нет, он останется кредитом, который нужно возвращать. Гарантии Внешэкономбанка покрывают не все риски, банк должен посчитать, за счет какого ресурса вы сможете возвратить средства.