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14.07.2020 19:06
Рубрика: Власть

Кредит на вырост

Бизнес в Калининграде получил льготные займы на развитие рынка труда
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(8207)
Общий бюджет программы - 320 миллионов рублей. Деньги выделила областная казна. Дешевые длинные кредиты позволят бизнесу создать дополнительные рабочие места.

Программа льготного кредитования дополнила пакет региональных антикризисных решений, разработанных в условиях пандемии. Но в отличие от оперативных мер поддержки, которые помогли бизнесу покрыть текущие расходы в нерабочий период, новые займы нацелены на содействие долгосрочным инвестиционным проектам. Максимальный объем кредита - 50 миллионов рублей, максимальный срок - 10 лет, ставка составляет всего один процент в год.

Фото: iStock
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Конкурсный отбор прошли 22 соискателя, а победителями признали 13 компаний, набравших максимальные баллы. В общей сложности они создадут более ста пятидесяти новых рабочих мест.

Льготное финансирование, к примеру, получит проект по производству одноразовой бумажной посуды на экспорт. Он крайне актуален в связи с предстоящим запретом на использование пластиковых аналогов в странах Евросоюза.

Достался кредит и фермерскому хозяйству, наращивающему производство продукции из молока коз и овец. "Условиям программы соответствует гораздо больше заявленных проектов, - заявил глава региона Антон Алиханов. - Это интересные и очень перспективные для развития небольших городов и поселков инвестиционные решения. Постараемся найти дополнительное финансирование, чтобы помочь предпринимателям.

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