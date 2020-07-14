Кунсткамера начала работать по сеансам

С 14 июля в Петербурге заработал Музей антропологии и этнографии, известный как Кунсткамера. Посетителей будут пускать в масках и перчатках, а вход в музей будет осуществляться по сеансам.

Как сообщает пресс-служба музея, первый сеанс начинается с 10.00 до 10.59. Если граждане купили билет на этот сеанс, то зайти они смогут в течение часа после начала. Далее билет будет недействителен.

Последний сеанс начинается в 16.00. Билеты в Кунсткамере рекомендуют приобретать онлайн и приходить уже с распечатками. Те, кто не смог распечатать билет дома, могут распечатать документ в кассе, назвав номер заказа.

Льготные билеты продаются в кассе. При покупке в музее рекомендуют использовать бесконтактные способы оплаты.

Для посетителей предусмотрен один маршрут. Он обозначен стрелками. Отклоняться от маршрута в Кунсткамере не рекомендуют, это нужно, чтобы исключить встречные потоки. Таково требование городского управления Роспотребнадзора.

Экскурсию заказать тоже можно, но при этом в группе не должно быть больше пяти человек.