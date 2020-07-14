Новости

"МЮ" упустил победу на седьмой компенсированной минуте второго тайма 01:03
Летевший в Москву самолет сел в Петрозаводске из-за ЧП на борту 00:50
Песков прокомментировал петицию миллионеров о налогах на богатство 00:28
Без Кубрика никуда: вышел трейлер пятого сезона "Люцифера" 00:27
Рогозин назвал американские корабли гламурными аналогами "Союза" 13.07.2020
На авиазаводе в Улан-Удэ модернизировали шесть вертолетов Ми-8 из ЦВО 13.07.2020
Дуда официально переизбран на второй срок 13.07.2020
Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи стран-постоянных членов СБ ООН 13.07.2020
Первым имамом мечети Айя-София назначен бошняк 13.07.2020
Путин одобрил отсрочку от призыва по мобилизации многодетным отцам с беременными женами 13.07.2020
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих 13.07.2020
Путин подписал закон о предоставлении жилья семьям погибших военных без учета выслуги лет 13.07.2020
Минобороны сообщило о 7 615 вылечившихся от коронавируса 13.07.2020
С 2021 года Россия начинает лунную программу 13.07.2020
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну 13.07.2020
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС 13.07.2020
Путин подписал поправки в закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами 13.07.2020
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 13.07.2020
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих 13.07.2020
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии 13.07.2020
Путин сократил численность центрального аппарата МВД 13.07.2020
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире 13.07.2020
Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов 13.07.2020
Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента 13.07.2020
Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой 13.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
14.07.2020 00:50
Рубрика: Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Петрозаводске из-за ЧП на борту

Направлявшийся из Мурманска в Москву Boeing 737 совершил незапланированную посадку в аэропорту Петрозаводска.

В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении

Как выяснилось, одна из пассажирок дважды нарушила правила поведения на борту. Дама не смогла потерпеть и закурила прямо на борту. Сработал датчик дыма, после чего командир воздушного судна принял решение прервать полет, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.

Речь идет о рейсе DP236. Лайнер вылетел из Мурманска в 19:53 по московскому времени и в 21:31 благополучно приземлился аэропорту Петрозаводска. Дебоширку передали сотрудникам полиции. После дозаправки Boeing 737 взял курс на столицу России, сообщает ТАСС.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Мурманская область Мурманск ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске