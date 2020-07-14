Летевший в Москву самолет сел в Петрозаводске из-за ЧП на борту

Направлявшийся из Мурманска в Москву Boeing 737 совершил незапланированную посадку в аэропорту Петрозаводска.

Как выяснилось, одна из пассажирок дважды нарушила правила поведения на борту. Дама не смогла потерпеть и закурила прямо на борту. Сработал датчик дыма, после чего командир воздушного судна принял решение прервать полет, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.

Речь идет о рейсе DP236. Лайнер вылетел из Мурманска в 19:53 по московскому времени и в 21:31 благополучно приземлился аэропорту Петрозаводска. Дебоширку передали сотрудникам полиции. После дозаправки Boeing 737 взял курс на столицу России, сообщает ТАСС.