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14.07.2020 09:52

Заполярье пойдет за "Лидером"

Началось строительство сверхмощного атомного ледокола-гиганта для Северного морского пути
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 152(8206)
На судоверфи "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края началось строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 мегаватт, который станет самым мощным гражданским судном в истории мирового судостроения. Уже вырезаны из стали первые детали корпуса ледокола. Главной задачей атомохода-гиганта станет круглогодичная проводка коммерческих грузовых судов по Северному морскому пути. На строительство головного ледокола данной серии, который получил название "Россия", в федеральном бюджете запланировано более 127 миллиардов рублей. Завершить строительство ледокола планируется в 2027 году.

Ресурс ядерной установки судна составляет 40 лет при необходимости замены топлива через пять-семь лет. Особенностью судна станет закрытая носовая палуба. Численность экипажа атомохода предположительно составит 130 человек, при необходимости "Лидер" сможет взять на борт научную группу или пассажиров. По запасам провизии автономность плавания ледокола составит восемь месяцев. Согласно расчетам, пройти всю трассу Севморпути за "Лидером" коммерческие суда смогут за 15-20 суток.

В Арктике началось создание Северного морского транзитного коридора

Атомоход будет иметь длину 210 метров, ширину 47 и осадку 13 метров. Его энергетическая установка будет состоять из двух ядерных реакторов типа РИТМ-400, паротурбинной установки с четырьмя турбогенераторами по 37 мегаватт каждый, а также четырех гребных электродвигателей по 30 мегаватт каждый.

Главной задачей атомохода-гиганта станет круглогодичная проводка коммерческих грузовых судов по Северному морскому пути

Благодаря своей беспрецедентной мощности судно сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров со скоростью два узла, а при толщине льда два метра скорость ледокола составит до 12 узлов. Ширина канала, который "Россия" способна прокладывать во льдах, составит 50 метров. Это даст возможность круглогодично проводить по Севморпути крупнотоннажные транспортные суда дедвейтом от 50 тысяч тонн, а также газовозы класса Arc7 шириной корпуса 50 метров. До ввода в эксплуатацию первого "Лидера" такой канал под силу сформировать во льдах только двум ледоколам проекта "Арктика" мощностью 60 мегаватт.

По проекту "Лидер" планируется построить три атомных ледокола, последний из которых будет передан заказчику до конца 2033 года. В 2019 году федеральные власти заявили о том, что арктический флот страны к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными. Мощный ледокольный флот - ключевое условие для того, чтобы реализовать план освоения Северного морского пути, объем перевозок по которому к 2035 году должен достичь 160 миллионов тонн, подчеркнул заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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