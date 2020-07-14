Новгородские фермеры начинают заниматься ягодами

Фермеры Новгородчины мечтают выращивать клубнику, малину и смородину, но первые попытки развивать ягодоводство в регионе потерпели крах. При этом ученые утверждают, что климат позволяет получать богатый урожай ягод. Аграрии во всех неудачах винят перекупщиков, торговлю, банки. Мечты о ягодных гектарах никто не оставляет, а в область намерены зайти инвесторы уже из Ленинградской области.

В июле на рынках Великого Новгорода можно купить клубнику из Белоруссии - от 170 рублей или Краснодарского края - 350 рублей, белорусскую малину - 500 рублей за килограмм. Новгородской ягоды нет. Сразу оговоримся, что клубникой обыватели и перекупщики часто называют ягоду, которую агрономы и фермеры именуют садовой земляникой.

Масштабное ягодоводство на Новгородчине никогда не развивали. Колхозы и совхозы, если и выращивали малину, смородину и крыжовник, то в небольших объемах для личного потребления и собственной переработки. Сельское хозяйство региона ориентировалось на возделывание льна и картофеля. Распространенное мнение, что Северо-Запад не место для богатых урожаев ягоды в промышленных масштабах, не верно.

-?Климат подходящий и для малины, и смородины, и крыжовника, для большинства ягод. Солецкий район вообще называют вишневым краем Новгородчины, где во всех садах и огородах много вишни, - поделилась доктор сельскохозяйственных наук, профессор Елена Тошкина. - Хвойнинский и Пестовские районы подходят для выращивания голубики, клюквы в промышленных масштабах. Но никто и никогда серьезно этим не занимался - не было сбыта.

Первую попытку возделывать ягодные поля предприняли в Старорусском районе. На южном берегу озера Ильмень девять лет назад были разбиты яблоневые сады, а для получения "быстрых денег" и оборотных средств в 2013 году по одному гектару земли засадили малиной и смородиной.

- Ягода не очень пошла, потому что ее надо было сразу замораживать, а мы продавали свежую местному населения, возили в Старую Руссу, в Великий Новгород. Средства оборотные получали на выплату зарплаты, - рассказал "РГ" предприниматель, бывший директор компании "Сады Старой Руссы" Александр Борисов. - В ягодоводстве на ноль выходишь на второй год, а с третьего года можно получать прибыль. И новгородская ягода вполне может конкурировать с югом и по вкусовым качествам, и по цене.

Сегодня на Новгородчине частники выращивают даже виноград. Интерес к ягоде вообще просыпается, ведь овощами занимаются все фермеры, и рынок уже перенасыщен

Мировыми лидерами по выращиванию смородины являются Россия и Польша. В нашей стране больше всего смородины собирают для личного потребления на дачных участках, ягода очень популярна и растет в большинстве регионов. В то время как в Польше основное производство смородины промышленное и нацелено на продажу и переработку.

Смородина любит влажный климат, поэтому на территории нашей страны ягоду начинали выращивать еще в древних Новгороде и Пскове. Сегодня на Новгородчине нет ни одного фермерского поля смородины. Зато появились земляничные поля.

В июле этого года собрали первый урожай садовой земляники в Крестецком районе. От идеи до гектара ягоды прошло шесть лет. Сначала семья Сергеевых ставила эксперименты на собственном огороде. Покупали саженцы разных сортов садовой земляники и смотрели, как приживается, какой дает урожай, как чувствует себя в климатических условиях Крестецкого района. Перепробовали около двадцати сортов и остановились на голландских.

-?В 2019 году мы закупили примерно 15 тысяч саженцев, за год они разрослись, дали усы, и сегодня около одного гектара ягоды и почти 33 тысячи кустов, - рассказала "РГ" фермер Анна Сергеева. - На покупку саженцев потратили заемные средства - 500 тысяч рублей. Еще мы выиграли грант на развитие - 1,5 миллиона рублей, но эти деньги можно было потратить только на покупку техники: мини-трактор, плуг, бочку для полива, грядоделатель.

Средняя урожайность в Крестцах - 300-400 граммов с куста за сезон. Хотя продавцы и поставщики голландских саженцев обещают до 700 граммов. Получается, что при хорошем урожае и погоде с одного гектара удастся собрать более 10 тонн ягоды. Предполагаемая выручка - 2-2,5 миллиона рублей. Но это в идеале и на бумаге. Сезон ягоды для новгородского климата - с конца июня и до середины июля, а поздние сорта - конец июля и начало августа.

- В июле мы собирали по 100-150 килограммов ягоды в день. Продавать возили в ближайшие города - Валдай и Великий Новгород. Если ягода крупная и отборная - 250-300 рублей за килограмм, - подсчитала Анна Сергеева. - Но еще пускаем на поле собирать тех, кто сам хочет. На поле самим съедать можно сколько угодно, а что набирают на вынос - 150-200 рублей за килограмм, в зависимости от качества ягоды.

На Новгородчине в удачный по погоде год хорошо плодоносит смородина - от 2,5 до шести килограммов ягоды с куста, малина - от 1,5 килограмма. Саженцы сегодня продаются в питомниках по 250 рублей. Средняя цена на оптовом рынке ягоды по России в этом году - 100-140 рублей за килограмм смородины и от 200 рублей - малина.

- В Демянском районе заложена плантация жимолости, в прошлом году у нас приобретали саженцы, но жимолость - сложная ягода для культивации, - рассказала агроном, совладелец плодопитомника в Солецком районе Нина Давыденко. - Для региона хорошо выращивать смородину - куст плодоносит со второго года и до восьми лет. Популярны у частников черные сорта смородины, крыжовник, малина. В промышленных объемах никогда не было ничего и нет, потому что нет реализации.

Все опрошенные "РГ" эксперты уверены, что первый, кто сможет решить проблему с заморозкой, переработкой, перевозкой и сбытом, сможет успешно стартовать в ягодоводстве региона.

- Сегодня на Новгородчине частники выращивают даже виноград, уже существуют подходящие для нашего климата сорта. Интерес к ягоде вообще просыпается, ведь овощами занимаются все фермеры, и рынок уже перенасыщен, - уверена профессор Елена Тошкина. - К нам все больше обращается фермеров за консультацией. Помочь выбрать район, определиться с возможными сортами, видом ягоды. Приезжают из Ленинградской области желающие в районах Новгородчины заниматься малиной, смородиной, крыжовником. Думаю, что в ближайшие годы мы все увидим.