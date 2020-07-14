Все чаще в петербургских магазинах можно увидеть снижение цен на продукцию птицепрома, и особенно - яиц. Это традиционная для лета ситуация: спрос уменьшается (граждане включают в меню больше овощей и фруктов), цена ползет вниз. Ситуация непростая для птицефабрик, к тому же местную продукцию вытесняет аналогичная из южных регионов. По оценкам экспертов, птицепром Ленобласти занимает лишь половину местного рынка.

- Ситуация - традиционная для лета, и птицефабрики ее учитывают. Это сезонный фактор. Считаю, что местный птицепром работает стабильно, и глобально ему ничего не угрожает. Куриное мясо - самое доступное по цене. Цены на говядину, баранину, рыбу значительно выше. Это означает, что при снижении доходов населения, а оно неизбежно в кризис, спрос на продукцию птицепрома может начать расти. Люди будут вынуждены покупать курицу, а не баранину с говядиной. Что касается яйца, то и оно останется очень доступным и полезным продуктом, - сказал Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ.

- Что на петербургских прилавках в большом объеме присутствует продукция из других регионов - это нормально, это условия рынка. И касается не только продукции птицепрома. С другой стороны, местный птицепром активно отправляет свою продукцию в более северные регионы страны, в которых нет такой развитой сети птицефабрик, как у нас, - считает Андрей Голохвастов, руководитель ГК "Агриконсалт".

- В более южных регионах себестоимость продукции может оказаться ниже, чем у нас, по объективным факторам. Затраты на энергию там ниже, поскольку там теплее. Дешевле земля, зерно, ниже зарплаты. Конечно, у каждой конкретной фабрики свои условия, но в целом ситуация именно такая. Да, доставка в Петербург будет обходиться дороже, но вышеперечисленные факты покроют большее "логистическое плечо", - уверен Александр Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

С ним согласны руководители птицефабрик Ленобласти.

- Региональное яйцо в большом ассортименте присутствует на нашем рынке. Это политика торговых сетей - привлечение максимального числа игроков, конкуренция. Что касается себестоимости регионального яйца - оно значительно ниже, чем у нас. Это связано с близостью южных регионов к зерновому рынку, более дешевой рабочей силой и другими ресурсами, которые отличаются от наших. Транспортная составляющая в определении себестоимости продукта не является доминирующей, - поясняет Нелли Андреева, генеральный директор ЗАО "Агрокомплекс "Оредеж".

И ни для кого не секрет: предприятия из дальних регионов могут продвигаться на рынок, используя ценовой демпинг.

- Как "взять" потребителя в крупных, очень привлекательных для бизнеса городах? Правильно: нужно снизить цену. Что ретейлерам только в радость: продадут быстрее, больше будут обороты. Мы же живем в условиях рынка. И себестоимость сельхозпродукции в южных регионах априори ниже, чем у нас, в зоне рискованного земледелия, - считает Анатолий Голов.

Падение доходов населения также внесло свою печальную лепту: упал спрос на более дорогие продукты птицепрома.

- Что касается рынка, то он в период карантинных мер изменился в пользу более дешевых продуктов птицепрома, на некоторые позиции на 30 и более процентов. Стали меньше пользоваться спросом продукты сложной переработки: покупатель предпочтет вместо более дорогой разделки птицы, и в том числе в маринаде, просто тушку курицы. Что касается яйца, то мы его производим 1 миллиард 200 тысяч ежегодно, и половина идет в переработку непосредственно на нашем заводе - в сухие и жидкие продукты для пищевой промышленности, и на это спрос уменьшился, - сказал Роман Смирнов, генеральный директор АО "Птицефабрика Роскар".

Между тем затраты на производство выросли. Так, необходимость соблюдения дополнительных санитарных мер из-за пандемии потребовала закупок средств индивидуальной защиты, дезсредств и прочего. Например, на "Роскаре" около 1, 5 миллиона рублей в неделю тратится на эти цели.

А вот что касается цен на будущее, мнение экспертов едино: будут колебания, но в перспективе от роста цен не уйти. Но он будет сдерживаться покупательским спросом и не будет большим.

Если карантинные меры полностью снимут и гостинично-ресторанный бизнес заработает в полную силу, ситуация выправится. Кроме того, областные птицефабрики ищут дополнительные рынки сбыта, в том числе в других странах (у нас закупают продукцию страны Евросоюза, Ближнего Востока и Восточной Азии).

- Стало сложнее с экспортом продукции: мы, например, поставляли в Китай, Казахстан, но сейчас на международных поставках демпингуют Бразилия и другие страны, соответственно, упали цены, - подчеркнул Валерий Кривоносов, исполнительный директор АО "Птицефабрика "Северная".

Государство поддерживает птицепром. Как сообщили "РГ" в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, в этом году в областном бюджете на прямые субсидии, идущие на возмещение затрат на корма для птицы, запланировано 300 миллионов рублей, из которых 146 миллионов рублей уже перечислены производителям.