Поисковики восстановят памятники погибшим при обороне Кольского полуострова

Во вторник в Москве стартовала Всероссийская мемориальная экспедиция "Десант на Муста-Тунтури". Она посвящена героической обороне Кольского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

В Российском военно-историческом общества (РВИО) рассказали, что в ходе акции будет организован поиск места расстрела фашистами двух советских военнопленных. Есть данные, что это произошло на высоте 122 хребта Муста-Тунтури. Во время Великой Отечественной войны там проходила линия фронта, которую немцы пытались прорвать на протяжении трех лет, но так и не смогли это сделать.

За 12 дней участники экспедиции, которую при поддержке РВИО организовали ветераны 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ и 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота, преодолеют около четырех тысяч километров. Их маршрут пройдет от Москвы до Мги, Санкт-Петербурга, Выборга и района Кондопоги. Посковики пересекут Полярный круг и через Мурманск, Титовку и Малую Волоковую выйдут к хребету Муста-Тунтури.

В составе экспедиции представители общественных и молодежных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Орловской областей, республик Мордовия и Карелия. По пути следования они займутся поиском заброшенных памятников воинам-защитникам Заполярья. Затем эти мемориалы будут восстанавливаться.

Нынешняя мемориальная экспедиция - третья по счету. Впервые "Десант на Муста Тунтури" был организован в 2018 году.