С 1 июля в Петербурге стартовала летняя оздоровительная кампания для детей. Однако в этом году с учетом противоэпидемических мероприятий, требований санитарных врачей и общей переориентации бюджетных расходов она пройдет в усеченном виде. И для родителей, и для владельцев детских оздоровительных лагерей это создаст трудности не только текущим летом, но и в перспективе.

Согласно официальным данным Смольного, в этом сезоне планируется открыть семь детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в городе и 29 - в области. За лето они примут около 30 тысяч детей. Для сравнения: за время летней оздоровительной кампании 2019 года в загородных лагерях отдохнули более 130 тысяч детей. В прошлом году на организацию летнего отдыха школьников из бюджета города было выделено около 2,4 миллиарда рублей, в этом - на льготные путевки город потратит 1,14 миллиарда рублей. Остальную сумму заплатят родители.

- Путевка в наш лагерь стоила 57 тысяч рублей на три недели, из них 40 мы заплатили из своего кармана, а на 17 тысяч рублей получили сертификат, - рассказал корреспонденту "РГ" петербуржец Алексей Евстафьев, который заранее готовится отправить дочь на летний отдых. - Когда сертификаты заморозили, нам не пришлось доплачивать, но отдых будет длиться на неделю меньше.

- В этом году число учреждений детского летнего отдыха меньше, чем обычно, почти в два раза, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. - Уменьшение количества детей в лагере - фактически это 50 процентов от мощности отрядов, соответственно, 50 процентов от мощности лагеря.

Некоторые детские оздоровительные лагеря приняли решение о перепрофилировании в семейные базы отдыха — пока больше временном

Руководители лагерей отмечают, что работать в таком формате им крайне невыгодно. Новые требования включают, например, наличие в обязательном порядке устройств для обеззараживания воздуха и регулярное тестирование персонала на COVID-19. То есть затраты растут, а выручка падает. О приостановке деятельности уже объявили ДОЛ "Меридиан", "Связист", некоторые другие. На сайте ДОЛ "Град Детинец" в Репино объявление предельно лаконично: "ДОЛ временно закрыт до особых распоряжений".

Детский лагерь "Каравелла", который не пропустил ни одного сезона с 1946 года и в 2021 году планирует отметить 75-летие, "испытывая глубочайшее разочарование и грусть", объявил о решении не открывать лагерь для детского отдыха этим летом.

- Мы, несомненно, выполним все обязательства по возврату денежных средств за этот сезон согласно опубликованному ранее графику, - объявил директор ЧУ "ДОСЛ "Каравелла" Сергей Слепов.

По словам директора "Меридиана" Галины Скородумовой, для их сравнительно небольшого оздоровительного учреждения - всего 200 человек в смену - санитарные ограничения приводят к грандиозным убыткам. Ведь персонал им требуется "как большим" - повара, уборщицы, вожатые. Но даже если ограничения смягчат или вовсе отменят, в этот сезон лагерь уже не откроется. Нет ни сотрудников, ни детей - все уже нашли новые места для работы и отдыха. Хотя еще в феврале все путевки на лето в "Меридиане" были забронированы, несмотря на существенную стоимость - более 50 тысяч рублей в смену (без учета дотации из бюджета петербургским семьям).

- Лагерь без детей - для меня это тоскливо и обидно, - признается Скородумова. - Мы были готовы открыться, но не смогли. Теперь есть опасения и за дальнейшее будущее, и не только у меня. Те лагеря, которые не получают дотаций из бюджета или финансирования от компаний-учредителей, могут просто не выжить.

Поэтому некоторые ДОЛ приняли решение о перепрофилировании в семейные базы отдыха - пока временном. Требования в этом случае менее жесткие, а спрос в условиях ограничений выездного туризма существенно вырос. "Каравелла", например, превратилась в загородный семейный досуговый центр, который работает по системе "Все включено" (поскольку контакты с внешней средой должны быть минимизированы). Отдельный номер - от 1800 рублей на человека в сутки, коттедж - от девяти тысяч. То есть семья из трех человек потратит не менее 100 тысяч рублей за двухнедельный отдых на берегу озера Пионерское в Выборгском районе Ленинградской области. Эта сумма сопоставима с бюджетными вариантами прошлых лет отдыха за границей, которые включали в себя перелет. А вот "Меридиан" позволить себе такого не может: ДОЛ является филиалом АО "Научно-производственная фирма "Меридиан", в уставе которой в качестве разрешенного вида деятельности записан только детский отдых.