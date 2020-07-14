Рома Зверь устроил уличный концерт в центре Петербурга

В центре Петербурга на Невском проспекте неожиданно выступил лидер группы "Звери" Роман Билык, он же - Рома Зверь.

На видеозаписи, которую сам Роман выложил в свой Instagram, видно, что известный артист выступил на Малой Конюшенной.

Вечерами здесь часто выступают уличные музыканты. Это не просто концерты под гитару, музыканты приносят звукоусиливающую аппаратуру, поют в микрофоны, ставят даже барабанную установку.

К одной такой группе неожиданно присоединился Рома Зверь. Многие прохожие узнали Романа, но нашлись и те, кто прошел мимо. Поклонники артиста писали ему в соцсети, что видели выступление, когда гуляли по Невскому, но даже и подумать не могли, что лидер одной из известнейших групп страны будет просто так выступать на улице.

После выступления Рома Зверь пожал руки уличным музыкантам, сфотографировался с несколькими поклонниками и пошел дальше с семьей гулять по центру Петербурга.