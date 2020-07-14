Рынку кадастровых услуг предрекли перемены

Петербургские бизнес-объединения собирают предложения поправок в законопроект "О государственной регистрации недвижимости". Недавно этот документ был внесен в Госдуму.

Одна из главных новаций - Федеральная кадастровая палата (ФКП) сможет сама проводить кадастровые работы. Участники рынка полагают, что эта мера кардинально изменит отрасль.

Кадастровые работы - это очень пестрый рынок. Такие услуги заказывают рядовые садоводы, строительные компании, госкорпорации. В законопроекте прописано, что ФКП сможет играть функции "государственного кадастрового инженера" в случаях, установленных правительством России. Участники рынка полагают, что речь в данном случае идет о каких-то ключевых проектах, больших стройках, таких как мосты, стадионы, дороги, объекты Минобороны. Кроме того, не все госимущество в стране поставлено на учет, не определены до конца границы земель лесного фонда, особо охраняемые природные территории и даже границы между регионами.

Для каких конкретно проектов планируется привлекать кадастровую палату, пока не анонсируется, но сами кадастровые инженеры поправкам не рады. Опрос участников рынка, проведенный "Деловой Россией", ТПП, "Опорой России" и Национальной палатой кадастровых инженеров", показал, что 84 процента респондентов выступают против изменений в законодательстве. Кадастровые инженеры опасаются, что с поправками в закон они могут потерять крупные заказы.

Как говорит Вячеслав Трактовенко, региональный координатор "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подавляющее большинство компаний, работающих на рынке кадастровых услуг, относится к малому и среднему бизнесу. При отсутствии доступа к крупным заказам эти предприятия ждет крах.

В Росреестре парируют: предлагаемые изменения не содержат положений, которые предусматривают какую-либо монополию государственного учреждения на осуществление кадастровой деятельности.

То есть если закон примут в нынешнем виде, Федеральная кадастровая палата станет одним из участников рынка, но при этом все 36 тысяч кадастровых инженеров страны смогут продолжить работу в своих организациях.

В то же время из плюсов законопроекта в Росреестре называют то, что процедура регистрации значительно упростится, а закрепление новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой позволит минимизировать количество приостановок и отказов в регистрации, сократить сроки выполнения работ.

Председатель комитета по развитию проектно-изыскательной деятельности и инжинирингу "Деловой России" Николай Алексеенко на прошедшей в Петербурге онлайн-встрече, посвященной конкурентной среде на рынке кадастровых услуг, отметил, что среди главных аргументов, используемых в пользу законопроекта, звучит низкое качество кадастровых работ. Алексеенко с такой позицией не согласен, он утверждает, что с 2017 года из 42 тысяч тендеров на кадастровые работы жалобы через саморегулируемые организации поступили только на 52 объекта, на рассмотрение приняли девять из них.

"То есть профессиональный уровень частных компаний, работающих сегодня на этом рынке, вопросов не вызывает", - говорит Алексеенко.

Правда, если на выполнение работ по тендерам жалоб и правда мало, то частные лица и структуры, отвечающие за сохранность государственного имущества, регулярно судятся из-за работы кадастровых инженеров.

Кадастровые инженеры опасаются, что с поправками в закон они могут потерять АКЦЕНТ крупные заказы

Например, в конце прошлого года Красносельский районный суд Петербурга вынес решение по делу: комитет имущественных отношений против собственницы земельного участка и кадастрового инженера. Фабула: у петербурженки имеется земельный участок площадью 1649 квадратных метров, но при оформлении документов в собственность ее участок "вырос" до 2862 квадратных метров и "залез" на городские земли. По решению суда результаты межевания участка были признаны недействительными, реестровую ошибку в сведениях ЕГРН исправили.

И этот случай, что называется, простой, границы городского участка, на который случайно "залезла" собственница, еще не определены. Соответственно в данном случае никто не пострадал.

А ведь есть еще земли лесного фонда, которые часто вплотную подходят к садоводствам, есть особо охраняемые природные территории. Когда каждый клочок земли имеет собственника, работа по исправлению ошибки стоит колоссальных нервов и ресурсов.

Правда, у самих кадастровых инженеров нет уверенности, что новые правила позволят бороться вот с такими ошибками.

Член экспертного совета СРО "Кадастровые инженеры" Татьяна Мартынова констатирует: многие ошибки появились в документации десять и более лет назад.

Первые попытки создать электронную систему, которая бы включала в себя все сведения о собственности, начались еще в 2007 году, тогда же кадастровый учет начали осуществлять в специальном кадастре недвижимости. При этом право собственности регистрировалось через ЕГРП. В 2017 году эти базы объединили, и сейчас есть одна информационная система - ЕГРН. Но многие ошибки, которые оказались в первых двух реестрах, были транслированы в ЕГРН.

Ряд специалистов вовсе предлагают вернуться к началу 2017 года и с учетом накопленного опыта начать заново процесс создания единой базы. Но в законопроекте ничего такого не прописано. Петербургские кадастровые инженеры предлагают среди прочего рассмотреть и опыт регионов, например, в Северной столице вот уже восемь лет действует собственная электронная система "Кадастр-2", которая значительно снижает вероятность внесения неверных сведений. Есть наработки и в других регионах.

Но главное, кадастровые инженеры просят о стабильности. Кадастровая деятельность очень молода, и требования в этой отрасли постоянно трансформируются. Каждый раз перед участниками ставят все более высокую планку, правда, как показывает практика, идеальную систему ни разу создать не удавалось.