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14.07.2020 10:09

Пошли за "подъемными" на дело

Уровень безработицы в СЗФО ниже общероссийского, но выше прошлогоднего
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 152(8206)
Рост безработицы в российских регионах замедлился. Если в середине апреля - в мае в центрах занятости еженедельно регистрировались 220-250 тысяч человек, во второй половине июня - около 140 тысяч человек. Оперативных данных по уровню безработицы за июнь пока нет. В мае показатель, который рассчитывается как соотношение численности безработных к численности рабочей силы, составил в РФ 6,1 процента. Во всех субъектах Северо-Западного федерального округа уровень безработицы оказался ниже, чем в целом по стране. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос, причем в некоторых регионах - в несколько раз.

В Калининградской области к концу мая насчитывалось 18,8 тысячи безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости. Показатель увеличился в 4,8 раза по сравнению с началом года. Уровень регистрируемой безработицы составил в мае 2020 года 3,5 процента (в мае 2019-го - 0,8 процента).

Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
Кабмин примет меры для поддержки безработных и рынка труда

Впрочем, рост числа официально зарегистрированных безработных связан не только с пандемией. Активизировались калининградцы, которые никогда раньше не трудились или сделали длительный, более года, перерыв в работе. Если в начале января в области насчитывалось порядка 800 таких "давних безработных", в конце мая - почти восемь тысяч человек. Это может быть связано и с увеличением размера пособий, и с упрощенным дистанционным порядком подачи заявлений.

Чтобы поддержать граждан, желающих открыть свое дело, в эксклаве ввели новую меру поддержки. Калининградцы, зарегистрированные в областном центре занятости в качестве ищущих работу, могут получить 50 тысяч рублей на организацию финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на покупку материалов. К концу июня выплаты получили более ста человек.

- Субсидия становится доступной и для тех безработных, которые начинают оформляться в качестве самозанятых, - отметила министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

Следует пояснить, что получатели меры поддержки вправе выбирать различные налоговые режимы. В том числе налог на профессиональный доход (НПД), который также называют налогом для самозанятых. В Калининградской области новый режим начал действовать 1 июля. Региональные власти полагают, что число обращений за "подъемными" благодаря НПД в ближайшее время возрастет.

В Вологодской области, где уровень безработицы в конце мая составил 4,4 процента, 25 мая стартовали оплачиваемые общественные работы. Принять в них участие могут вологжане, официально зарегистрированные в качестве безработных. За свой труд они получают и заработную плату, и региональную материальную поддержку.

Новшество позволило поддержать не только безработных граждан, но и работодателей. Ведь бюджет компенсирует предприятиям и организациям расходы, связанные с оплатой труда общественных работников. По словам начальника департамента труда и занятости населения области Олега Белова, общественные работы не требуют специального образования, квалификации или подготовки, а ежемесячный доход может превысить 20 тысяч рублей. К примеру, в службу городского хозяйства Вологды приняли несколько десятков человек. Они занимаются чисткой дренажных канав, уборкой мусора, другими работами на территориях, которые не обслуживают подрядчики.

На федеральном уровне тоже приняли решение о финансировании общественных и временных работ. Как стало известно в начале июля, на эти цели регионам выделят более четырех миллиардов рублей. Вологодчина получит 52 миллиона.

- Мы видим, что общественные работы оказались эффективными и востребованными, - подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - В настоящий момент эта мера позволила трудоустроить около 1,2 тысячи вологжан, а до конца года должно быть создано не менее пяти тысяч рабочих мест. Благодаря выделению федеральных средств мы сможем дополнительно организовать еще около двух с половиной тысяч мест на общественных и временных работах.

Прямая речь

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:

- На сегодняшний день работа центров занятости построена по территориальному принципу. Чтобы обеспечить рынок труда соответствующими вакансиями, нам необходимо внедрять новые стандарты работы центров занятости - по принципу экстерриториальности. Чтобы мы могли предоставлять работнику соответствующего субъекта возможные вакансии и в других субъектах РФ в случае его готовности переехать для новой работы.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область

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