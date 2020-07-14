В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей

Родителям девятилетнего мальчика в Череповце шалости сына встали в круглую сумму. Ребенок бросался кафельной плиткой с балкона и повредил машину соседа.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, плитка, упавшая с восьмого этажа многоэтажки по улице Белова, повредила припаркованный во дворе автомобиль Hyundai. Восстановление машины обошлось ее владельцу более чем в 52 тысячи рублей.

Автолюбитель пошел разбираться к родителям школьника, но те отказались платить. Тогда сосед подал в суд.

Череповецкий городской суд встал на сторону автолюбителя и вынес решение - родители должны вернуть мужчине деньги за ремонт машины.

Но родители с этим решением не согласились и обратились в Вологодский областной суд. Они ссылались на то, что дело было рассмотрено без их участия. Правда, на новое рассмотрение родители также не пришли, зато автолюбитель к этому времени заказал экспертизу, которая показала, что ремонт деталей, поврежденных при падении плитки, действительно превышает 52 тысячи рублей.

И в этот раз суд пришел к выводу, что автолюбитель прав. В решении судебная коллегия указала, что если имуществу гражданина причинен вред, то он должен быть возмещен. Так как сам мальчик пока не может нести ответственности за свои поступки, то за него отвечают родители. К слову, сам ребенок не отрицал, что сбросил плитку на машину. Есть и свидетели.

Таким образом, родителям мальчика предстоит не только оплатить ремонт соседской машины, также они должны возместить ему все судебные издержки, включая пошлину и оплату работы экспертов.