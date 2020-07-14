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14.07.2020 15:23

Кадры для ЖКХ

В Мурманске запустили курсы подготовки председателей многоквартирных домов
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 152(8206)
Мурманская область первой из регионов Северо-Запада организовала курсы повышения квалификации для председателей советов многоквартирных домов. Согласно данным "Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы Российской Федерации до 2035 года", на данный момент профильное образование имеют не более 30 процентов работников ЖКХ. Около трети сотрудников принадлежат к возрастной группе 50-59 лет - это больше, чем в любой другой отрасли экономики страны.
Жилищный фонд Заполярья подвергается повышенным климатическим нагрузкам. Поэтому без профессионалов в ЖКХ не обойтись. Фото: РИА Новости/Вадим Львов Жилищный фонд Заполярья подвергается повышенным климатическим нагрузкам. Поэтому без профессионалов в ЖКХ не обойтись. Фото: РИА Новости/Вадим Львов
Жилищный фонд Заполярья подвергается повышенным климатическим нагрузкам. Поэтому без профессионалов в ЖКХ не обойтись. Фото: РИА Новости/Вадим Львов

Поэтому в Заполярье будут организованы курсы повышения квалификации для председателей советов многоквартирных домов. Инициатором этой работы стала Валентина Котова, бессменный председатель одного из ЖСК Мурманска и руководитель регионального представительства Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль". Ранее подобное обучение проводилось только для председателей ТСЖ и ЖСК.

Фото: Сергей Куксин
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Учеба на курсах длится полтора месяца по государственной программе, занятия проводятся трижды в неделю по четыре часа. По окончании обучения выдается свидетельство государственного образца о повышении квалификации. Благодаря этой работе, помимо повышения квалификации председателей домсоветов, ТСЖ и ЖСК, в Заполярье обучили эксперта по энергоэффективному капремонту жилых домов, который участвует в подготовке документации для федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.?Это сложная, но необходимая работа: за счет средств фонда жильцы могут компенсировать до 80 процентов расходов на капремонт. Перечень домов в Заполярье, которые должны пройти такой ремонт, сейчас формируется.

Необходима поддержка и на региональном уровне, добиться которой пока не удается.

- Курсы повышения квалификации - это лишь первый шаг, - подчеркивает Валентина Котова. - Необходимо разработать региональную программу жилищного просвещения, в которой были бы разные направления - для председателей ТСЖ, ЖСК и советов многоквартирных домов, для ресурсоснабжающих организаций, для представителей муниципальных и региональных властей.

Прямая речь

Денис Яковенко, директор СРО "Жилищное объединение Мурмана":

- Существует Мурманский строительный колледж имени Н. Е. Момота, который каждый год объявляет набор по специальности "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". Но выпускники оттуда идут работать не в управляющие компании, а... продавцами в магазины. В торговле зарплата чуть выше 30 тысячи рублей (средняя зарплата работника ЖКХ), а хлопот намного меньше. Это одна из основных проблем нашей отрасли. Чтобы решить кадровый вопрос, необходимо сделать так, чтобы работать в ЖКХ было выгодно, иначе ничего не получится. Работать за грошовую зарплату никто не будет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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