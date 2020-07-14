В Заполярье началась транспортная реформа. С 1 января 2021 года организацией пассажироперевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах будут заниматься региональные власти. Об этом говорится в законопроекте, который приняла в первом чтении Мурманская областная дума. Во втором чтении законопроект рассмотрят осенью.

По словам вице-губернатора Ольги Кузнецовой, только 19 процентов компаний-перевозчиков реально занимаются пассажироперевозками, при этом поток пассажиров чаще всего не учитывается, а десять маршрутов не обслуживаются вовсе.

- Из Мурманска в Мончегорск автобус ходит всего трижды в день. Этого очень мало! Раньше рейсов было больше десятка, - говорит мурманчанин Андрей Коровин. - При этом расписание неудобное: первый рейс из Мурманска - в 11.00, последний из Мончегорска - в 17.50. Я часто приезжаю в Мончегорск, чтобы навестить друзей и родных или сходить в поход по окрестностям. Такой вариант расписания очень неудобен именно из-за отсутствия вечерних рейсов, позволяющих без спешки вернуться из похода.

Чтобы перейти на новую систему, при которой полномочия по организации межмуниципальных рейсов будут переданы на областной уровень, потребуется около 520 миллионов рублей. За счет этих средств предполагается оптимизировать маршрутную сеть, повысить качество работы общественного транспорта, внедрить новые программы и сервисы. Например, чтобы наладить учет поездок пассажиров-льготников, планируется ввести персонифицированные пластиковые карты. Изменится и модель взаимоотношений с транспортными компаниями. В конкурсную документацию будут включены требования к качеству, возрасту и экологичности автобусов. При этом предприниматель сможет обеспечить себе дополнительные баллы и выиграть конкурс, не только заявив на маршруты новые автобусы, но и взяв на себя обязательства своевременно обновлять свой парк.

Сегодня только 19 процентов компаний перевозчиков региона реально занимаются пассажироперевозками

Мнения самих перевозчиков по поводу реформы разошлись.

- Думаю, что централизация перевозок на региональном уровне - это хорошо, - считает Николай Шишов, генеральный директор предприятия, обслуживающего маршрут N105, соединяющий Североморск и Мурманск. - Бюджеты у муниципалитетов небольшие, они стараются любыми путями сэкономить, и такая экономия не всегда на пользу. Правда, хотелось бы, чтобы в ходе работы над этой реформой учитывалось мнение самих перевозчиков. Нас, например, к обсуждению не привлекали.

Сергей Коробков, директор компании, обслуживающей городские маршруты в Мурманске, считает, что реформа несколько расходится с федеральным законом N131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в котором указывается, что за пассажироперевозки отвечает именно муниципалитет.

- Возможно, это и хороший закон. Но я не очень понимаю, каким образом региональная власть сможет, например, формировать маршруты, - отмечает Сергей Коробков. - Очевидно, что здесь необходимо взаимодействие с муниципальными властями. Но нет ни одного документа, в котором было бы прописано, как это будет происходить. А в пояснительной записке к закону нет четкого обозначения целей и задач, нет анализа пассажиропотока.

Мнение

Артем Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- В основном жителей не устраивают изношенный транспорт, интервалы движения, время начала и окончания перевозок. Также поступает множество просьб изменить действующие маршруты или установить дополнительные. Из-за дороговизны автобусов большой вместимости отдельные муниципалитеты заключают контракты на эксплуатацию транспорта меньшей вместимости. Это негативно сказывается на удобстве пассажиров. Местные бюджеты не имеют финансовых возможностей для того, чтобы обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания. Кроме того, они зачастую не могут себе позволить выделить профильных сотрудников для работы в этой сфере. Реформа поможет муниципалитетам снизить нагрузку на свои бюджеты.