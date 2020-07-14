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14.07.2020 17:38
Рубрика: Власть

В Петербурге для авторских баров разработают особые правила

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге появится рабочая группа, которая призвана разработать законодательную базу для так называемых авторских баров. Сейчас многие из них попали под действие закона, который призван был бороться с "наливайками", как следствие, заведения, придающие особый шарм Петербургу, оказались на грани закрытия.

Фото: Предоставлено пресс-службой KFC
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Как сообщили в аппарате петербургского депутата Дениса Четырбока, рабочая группа призвана разработать особый порядок для авторских баров, а главное - создать критерии, позволяющие определить, чем авторский бар отличается от обычного.

Сейчас бары в Петербурге закрыты. Но споры вокруг них развернулись в данное время нешуточные. Дело в том, что недавно в Петербурге был принят закон об ограничении торговли алкоголем в жилых домах, его суть в том, что нельзя продавать спиртное в помещениях, где зал меньше 50 квадратных метров.

Такое правило давно действует для магазинов. Но при этом в заведениях общественного питания алкогольные напитки можно независимо от их площади. Со временем это привело к тому, что в Петербурге появились разного рода "наливайки" - алкомаркеты с барной стойкой. Многие из них работают круглосуточно, посетители таких заведений часто ведут себя шумно и доставляют неудобства жителям окрестных домов.

Для борьбы с такими заведениями в Петербурге приняли закон. Он должен вступить в силу с начала следующего года. Правда, выяснилось, что площадь меньше 50 квадратных метров есть не только у "наливаек", но и у авторских баров.

Авторский бар - это заведение с оригинальной концепцией, необычными рецептами. Таких баров много на Рубинштейна, Жуковского и других улицах в историческом центре Петербурга. Авторские бары заслужили любовь у горожан и туристов, стали еще одной достопримечательностью Северной столицы.

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Когда стало ясно, что новый закон затронет и такие заведения, возмутились как рестораторы, так и горожане, которые посещали авторские бары. В социальных сетях даже появился список из ста баров, которые с 1 января окажутся вне закона.

Правда, как говорят разработчики закона "о наливайках", большинство авторских баров новые правила не затронут, в частности, ряд заведений может увеличить площадь зала за счет отказа от некоторых подсобных помещений.

Какие преференции могут получить авторские бары, будет обсуждать комиссия. Но уже известно, что в "белый список" заведений смогут попасть лишь те, на кого не будет поступать жалоб от местных жителей.

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