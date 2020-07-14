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14.07.2020 18:17
Рубрика: Происшествия

В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Семеро злоумышленников, распространявших наркотические средства с использованием мессенджеров, задержаны в Санкт-Петербурге. Результатом действий сотрудников полиции стало изъятие психотропных препаратов и ликвидация многочисленных тайников с наркотиками в разных районах города.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, всего в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 31 года до 47 лет. Предполагается, что задержанные реализовывали опасный товар через две интернет-площадки и соблюдали четкую иерархию: один гражданин руководит интернет-магазинами, еще один был закладчиком крупных партий наркотиков, остальные распространяли мелкие партии товара. Для общения злоумышленники использовали псевдонимы.

В ходе обыска у двух фигурантов дела было изъято 65 граммов запрещенных веществ, а также ликвидированы 22 "закладки", расположенные в Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском районе Ленобласти.

Шестеро подозреваемых арестованы, одна фигурантка оставлена под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) продолжается.

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