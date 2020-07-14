В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада

В парадном строю по Неве прошли корабли и подводные лодки. Это первая репетиция в Петербурге Главного военно-морского парада, он состоится 26 июля.

Под разведенными мостами прошли противодиверсионные корабли серий "Грачонок" и "Раптор", они традиционно открывают парад. Далее прошествовали малые ракетные катера, минные тральщики.

В этом году в парадном строю впервые пройдут два гидрографических катера "Михаил Казанский" и "Георгий Зима". Всего же в параде в Петербуге примут участие 46 судов.

Ранее корабли проводили тренировки в Финском заливе. Во время таких мероприятий замеряется дистанция между корабля, оценивается работа экипажа.

Таких репетиций будет еще несколько, следующая состоится 17 июля.

Во время тренировок и репетиций мосты стоят разведенными, чтобы тяжелые корабли могли беспрепятственно пройти по Неве. В администрации Петербурга обращают внимание на то, что 17 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены до шести утра.

У парада будет и воздушная часть - 26 июля в небе над Северной столицей пролетят 42 самолета и вертолета.