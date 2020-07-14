В Сыктывкаре сын через суд заставил отца выселить из квартиры таксу

Пожилая такса будет выселена из квартиры в Сыктывкаре по решению суда. Исковое заявление на владельца собаки подал сын, он живет в этой же квартире, сообщает объединенная пресс-служба Сыктывкарского городского суда Республики Коми.

Претензии к собаке со стороны молодого человека возникли из-за запаха. Собака после перенесенных травм не могла выходить на прогулку. Из-за этого коврик в квартире, а также пол в коридоре со временем оказались испорчены, там образовался грибок, а в квартире стоял невыносимый запах.

Сын пробовал уговорить отца избавиться от собаки, а потом пошел в суд. По заявлению сына была проведена экспертиза, она подтвердила, что помещения квартиры действительно испорчены из-за таксы.

В то же время, рассматривая дело, суд указал, что вообще-то законодательство об ответственном обращении с животными требует, чтобы владельцы осуществляли уход за своими питомцами и обеспечивали им ветеринарную помощь.

Тем не менее, суд удовлетворил иск. Если отец-ответчик не обжалует решение суда, то он должен пристроить собаку в другое место или отправить животное в приют.