В Тихвине 10-летний мальчик разбился насмерть при падении на пути

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России расследует несчастный случай в городе Тихвин Ленинградской области. 10-летний мальчик сорвался с технической лестницы и упал на железнодорожные пути.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление СК на транспорте, ребенок вначале повис на металлических элементах с лестницы, а потом сорвался вниз с высоты 6,5 метров.

"Скорая" приехала быстро, мальчика отправили в больницу, но несмотря на все усилия врачей, он скончался. Сейчас следователи выясняют, что мальчик делал на технической лестнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".