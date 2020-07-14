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14.07.2020 16:42
Рубрика: Происшествия

Житель Коми пожаловался в полицию на обман при оказании интимных услуг

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ухте полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с обманом при оказании интимных услуг. Пожаловался стражам порядка мужчина, с которого деньги взяли, а оговоренные услуги так и не оказали, сообщает Управление МВД по Республике Коми.

Фото: iStock
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Пострадавшему 19 лет. Молодой человек нашел сайт, где предлагают интимные услуги, выбрал девушку по душе, вступил в переписку. Представитель девушки предложил ухтинцу приехать по определенному адресу и оплатить 21 тысячу 500 рублей.

В эту сумму, согласно договоренности, должно было входить двухчасовое общение с девушкой, а также страховка на случай каких-либо непредвиденных ситуаций.

Молодой человек, не чувствуя подвоха, перевел деньги на телефон представителя дамы. После этого телефон перестал отвечать, а на свидание ухтинец так и не сходил.

Почувствовал себя обманутым, молодой человек обратился в полицию. Сотрудники ведомства ведут поиск злоумышленников. Также стражи порядка рассказали юноше, что покупка интимных услуг - это незаконно и неправильно.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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