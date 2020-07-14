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14.07.2020 17:40
Рубрика: Культура

Алена Ракитина: Антишкола "Тавриды" - это социальный лифт

Текст: Татьяна Соловьева
Недавно было объявлено, что антишкола "Литература и медиа" арт-кластера "Таврида" пройдет с 14 по 20 августа в Крыму, а не в онлайн-формате, как предполагалось ранее. Руководитель антишколы Алена Ракитина рассказала "Российской газете", чего участникам ждать в этом году.

Обычно каждая антишкола позволяет принять до 400 участников, но в этом году пандемия - и усиленные средства контроля и обеспечения безопасности - позволяют собрать только 200 человек. Это значит, что конкурс будет выше, и приедут самые талантливые, мотивированные, настроенные на работу в этой области.

Фото: iStock
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"Потому что "Таврида" - это не просто хорошее времяпрепровождение на берегу моря, это социальный лифт для тех, кто определился с будущей профессией", - говорит Алена Ракитина. География участников традиционно обширна - молодые прозаики, поэты, литературные критики, блогеры и журналисты в сфере культуры в возрасте от 18 до 35 лет приедут в бухту Капсель под Судаком из 85 регионов России.

Вместе с известными писателями, журналистами, редакторами участники обсудят, как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время.

Одна из главных новостей литературного направления этого года - запуск издательской программы. Книги трех лучших молодых авторов будут изданы в издательствах "АСТ", "Эксмо" и "МИФ" и получат дальнейшее PR-сопровождение.

Мастерские по прозе в этом году проведут "Редакция Елены Шубиной", МИФ.Проза и Группа российской фантастики, Редакция №1 издательства "Эксмо". Детская литература будет представлена издательством "Астрель СПб.".

Группа компаний "ЛитРес" представит мастерскую проекта "ЛитРес: Самиздат", которая расскажет о пути независимого книгоиздания. Руководителем поэтической мастерской выступит известный поэт и эссеист Дмитрий Воденников. За блок литературных критиков в этом сезоне отвечает шеф-редактор портала "Год Литературы" Михаил Визель.

Фото: Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
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Направление литературных блогеров возглавит главный редактор журнала "Аэроэкспресс", писатель, журналист и основатель телеграм-канала "Хеммингуэй позвонит" Егор Апполонов. Журнал "Юность" проведет спецсеминар и отберет лучших из его участников для публикации. За направление литературной журналистики отвечает портал портал "Культура.РФ". Команда журнала Marie Claire представит программу, посвященную работе в глянцевой журналистике.

Стать участником антишколы могут молодые деятели литературы и медиа. Для этого необходимо подать заявку и выполнить тестовое задание на сайте tavrida.art до 20 июля включительно.

Фото: Предоставлено арт-кластером "Таврида"
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