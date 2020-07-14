Астраханский министр транспорта ушел в отставку

Константин Берлев ушел с поста министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области по собственному желанию. Соотвествующее распоряжение подписал глава региона Игорь Бабушкин, сообщает ТАСС.

Исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра Сергей Иващенко.

Берлев был назначен министром транспорта в конце января 2020 года. Чиновник приехал в астраханский регион из Ростова-на-Дону, где работал в том числе в ряде крупных коммерческих компаний.

По данным правительства Астраханской области, он руководил строительством таких крупных инфраструктурных объектов как развязка "Адлерское кольцо" на трассе Джубга - Сочи, дороги горного кластера, развязка "Аэропорт" на трассе Адлер - Красная Поляна, обход села "Молдовка" на автодороге Адлер - Красная Поляна и развязка "Краснодарское кольцо" в Сочи.