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14.07.2020 21:32
Рубрика: Экономика

В "Знании" - сила

"Морской воздух - прекрасный терапевт", - убежден директор сочинского санатория Дмитрий Богданов
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 154(8208)
Ежегодно свыше шести миллионов человек отдыхают в 1800 российских санаториях. Они становятся все более востребованными у тех, кто хочет продлить свою молодость.
Дмитрий Богданов: Правильная технология лечения уже через три дня снимает копившиеся в организме человека спазмы и стрессы. Фото: Владимир Аносов Дмитрий Богданов: Правильная технология лечения уже через три дня снимает копившиеся в организме человека спазмы и стрессы. Фото: Владимир Аносов
Дмитрий Богданов: Правильная технология лечения уже через три дня снимает копившиеся в организме человека спазмы и стрессы. Фото: Владимир Аносов

Однако многие загружены всего несколько месяцев в году, а в остальное время работают вполсилы либо закрываются. И только лучшие здравницы становятся круглогодичными. Признанным лидером среди них стал сочинский санаторий "Знание", который авторитетные эксперты назвали самым востребованным в РФ объектом размещения.

Его директор Дмитрий Богданов в прошлом году был признан лучшим менеджером России по эффективности санаторного бизнеса. Мы отправились с ним в Адлер, где под пальмами и кипарисами стоят корпуса здравницы.

Фото: Владимир Аносов
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Санаторий расположен на территории площадью 8,5 гектара. Большую часть занимает дендропарк с 1200 видами растений. Здесь проложены дорожки для лечебной ходьбы, а пляж, оборудованный шезлонгами, зонтиками и раздевалками, находится в ста метрах: путь к нему лежит через подземный переход под железнодорожным полотном. Впрочем, загорать и купаться можно и в санаторных бассейнах. Их два - зимний и летний, выполненный в форме капли. Его максимальная глубина - два метра, но для самых маленьких гостей в бассейне имеется отдельная чаша глубиной до полуметра с более теплой водой и с фонтаном в форме гриба. Под ним мы и застали маленького Савелия, приехавшего на курорт вместе с мамой и бабушкой.

- У нас семейная путевка на две недели, - поясняет жительница Кирова Татьяна Агафонова. - Забронировали ее еще в начале января. Отдых с лечением на троих обошелся в 104 тысячи рублей. Это вполне бюджетный вариант, в других здравницах значительно дороже. А здесь замечательные условия и приемлемые цены. Переживали, что из-за карантина придется перенести поездку, поэтому, когда услышали, что санаторий возобновил работу, очень обрадовались. Наслаждаемся отдыхом пятый день.

Семья Тодарчук приехала из Томской области на 18 дней. Вместе с мамой на курорте отдыхают девятилетний сын и 14-летняя дочка.

- Путевки всем оплатило предприятие, где я работаю, - рассказывает Наталья Тодарчук. - У нас это прописано в коллективном договоре, поэтому мы каждый год отдыхаем за его счет. В Сочи впервые, и нам здесь очень нравится. Дома порекомендую сослуживцам этот санаторий.

Большую часть территории санатория занимает дендропарк с 1200 видами растений. Фото: Владимир Аносов

Сибирячка и предположить не могла, что еще лет десять назад он влачил жалкое существование и был востребован лишь несколько месяцев в году. Перемены наступили с приходом Дмитрия Богданова. В прошлом он офицер, прошедший "горячие точки". Окончил два военных училища, однако контузия заставила сменить армейский китель на гражданский пиджак и вернуться в Сочи, где родился и вырос. Вместе с друзьями Дмитрий создал компанию по оказанию юридических услуг. Предприятия санаторно-курортного комплекса рассчитывались путевками. Попытался реализовать их через местные турфирмы, но, убедившись, что делать они это не умеют, предложил партнерам создать свою турфирму. Продавать путевки научились быстро, а вот качество предлагаемых услуг никого не устраивало. Тогда Богданов решил брать, так сказать, "убитые" санатории в собственное управление, чтобы сделать их привлекательными для курортников. Сначала по армейской привычке несколько месяцев наводил на объекте идеальный порядок: менял интерьер и мебель, набирал при необходимости новый персонал. Это стоило недешево и требовало серьезных инвестиций, но они окупались, ибо абсолютно все здравницы, взятые Богдановым в управление, быстро становились рентабельными. Так произошло и с санаторием "Знание", где он директорствует с 2011 года. За советом теперь едут коллеги из всех курортных регионов. Богданов секретов ни от кого не таит, охотно делясь своим опытом в социальных сетях, на встречах с коллегами и журналистами.

Дмитрий Владимирович, путевки в ваш санаторий бронируются на полтора-два года вперед, выкупаются заранее, причем людьми всех возрастных групп. Как это удается?

Дмитрий Богданов: Действительно, сейчас у нас отдыхают, как говорится, и стар, и млад. Но изначально мы сделали ставку на программу "Серебряный возраст", предложив санаторно-курортное лечение с проживанием в комфортных номерах, с трехразовым питанием по системе "шведский стол", с диагностикой, лечением, возможностью купаться в крытом бассейне. В декабре 2011 года этот комплекс услуг был предложен в межсезонье по цене 990 рублей в сутки с человека. Что-то подобное в других городах стоило тогда примерно 1700-2000 рублей. Это был маркетинговый прорыв, на который сразу обратили внимание клиенты.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В течение нескольких месяцев в санаторий поехали люди со всей страны. Нам хорошо помогла компания "Здоровый мир - Сочи", которая на рынке более 18 лет. Ее специализация - лечебно-оздоровительный туризм, поэтому все их клиенты и партнеры, узнав об этом предложении, помогли обеспечить достаточно большой поток отдыхающих. Благодаря этой программе мы ушли от сезонности, став круглогодичным санаторием. Разумеется, были путевки и по другой цене - в зависимости от комфортности номера и лечебных процедур, в том числе мацестинских ванн. Летом, безусловно, их стоимость была выше, но соотношение "цена - качество" оставалось неизменным. Именно в этом главное слагаемое успеха.

В свое время санаторно-курортное лечение было доступным для всех, причем и доярке, и сталевару путевки оплачивало предприятие.

Дмитрий Богданов: Тогда серьезными исследованиями было доказано, что недельный отдых в санатории дает запас бодрости на четыре-пять месяцев, двухнедельный - почти на год, а трехнедельный - на полтора года. Поэтому было выгодно оздоровлять людей: в один год 10 миллионов человек уехали по профсоюзным путевкам в санаторий, а на следующий отправили отдыхать другие 10 миллионов. По мнению ученых, регулярное санаторно-курортное лечение отодвигает болезни на 10-15 лет. Автомобилю мы два раза в год проводим техобслуживание, а за собственным здоровьем не следим, а потом удивляемся, откуда берутся инсульты, инфаркты и прочие напасти.

А сколько времени вы советуете им провести в санатории?

Дмитрий Богданов: Это зависит от поставленных задач. Если накопилась усталость, но есть всего три-четыре свободных дня - приезжайте. При наличии хронических заболеваний надо покупать путевку как минимум на 14 дней. А чтобы подключить Мацесту, потребуется не меньше 18 дней.

А что нужно для прохождения популярной программы "Чек-ап"?

Дмитрий Богданов: Поясню: это не программа, а довольно распространенная сегодня практика глубокой медицинской диагностики организма, совмещенной с краткосрочным отдыхом, которую удобно проводить в санатории. Диагностика, проводимая в течение двух-трех дней, не омрачается очередями к нужному специалисту, пробками на дорогах, нехваткой свободного времени. В Москве цены на нее начинаются с 35 тысяч (а средняя - 70 тысяч) рублей, а в сочинских здравницах - услуга втрое дешевле. Причем клиенты параллельно со сдачей анализов гуляют по парку, плавают в бассейне, получают массаж. Отдыхают, одним словом. В четверг прилетают, а воскресным вечером отправляются домой, зная практически все о состоянии своего здоровья.

Фото: Пресс-служба Гранд отель "Жемчужина"
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Для проведения подобного обследования нужна хорошая медицинская база.

Дмитрий Богданов: Она у нас есть. В штате санатория "Знание" 110 медиков, 30 из них - врачи. У нас есть специалисты, к которым приезжают на консультацию не только сочинцы, но и москвичи. Я ими очень дорожу, поэтому во время вынужденного почти трехмесячного простоя в связи с карантином по коронавирусу постарался максимально их поддержать.

Мэрия Сочи предложила правительству РФ профинансировать программу оздоровления медиков, которые спасали жизни в инфекционных госпиталях. Здравницы готовы по минимальным ценам принять их. Как вы оцениваете эту инициативу?

Дмитрий Богданов: Мы будем рады участвовать в этой программе.

Ключевой вопрос

Вы утверждаете, что хороший санаторий поможет избежать многих недугов?

Дмитрий Богданов: Безусловно. За небольшие деньги здесь можно получить очень хороший результат. Эффект виден уже через четыре-пять дней: отдыхающие просыпаются как минимум на полтора часа раньше, наполненные энергией и готовые дальше бежать по лечебным процедурам. Тут лечит даже морской воздух. Правильная технология лечения уже через три дня снимает копившиеся в организме человека спазмы и стрессы. На Востоке в основе медицины лежит не лечение, а профилактика. В это слово вкладывается вполне конкретный смысл: слушать свой организм, не засорять его вредными веществами, давать нагрузку и отдых, питать кислородом и полезными веществами. Не последнюю роль в поддержании здоровья занимают хороший сон и постоянная внутренняя радость, оптимизм. Именно это мы стараемся дать всем отдыхающим.

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