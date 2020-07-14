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14.07.2020 11:36

По греческой дорожке

Пандемия COVID-19 не сможет помешать реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства"
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 152(8206)
Античное наследие понтийских греков, живших на берегах Черного моря 2500 лет тому назад, стало темой грандиозного проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Туристические фирмы Крыма, Краснодарского края и Ростовской области пытаются совместно с археологами, географами и музеями разработать предложения, которые заинтересуют не только россиян, но и иностранцев.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Причем даже пандемия COVID-19 не смогла остановить работу над перспективным туристическим продуктом. Об этом свидетельствует география стран - участниц форума "Античное наследие России", который прошел накануне. В нем приняли участие представители турфирм из Греции, Италии, Турции, Болгарии, Словакии и Гренады.

Фото: Руслан Мельников/РГ
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- За два года реализации проекта по "Золотому кольцу Боспорского царства" проехали более 1,75 миллиона туристов, в том числе иностранных, - сообщил "РГ" руководитель форума Христофор Константиниди.

Однако увеличение туристического трафика невозможно без "дополнительного интереса" к историческому и культурному наследию.

- Туристы становятся все более требовательными и искушенными. Они хотят полностью погрузиться в историю и традиции тех мест, куда они приезжают. Кто им в этом поможет? Естественно, работники местных музеев и домов культуры, мастера народных промыслов, которые получают возможность реализовать свой творческий потенциал, - отметила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

На сегодняшний день в проект "Золотое кольцо Боспорского царства" включено около 30 памятников античности. Участники предстоящих туров могут самостоятельно выбирать "начинку" маршрута, в зависимости от которой определится продолжительность поездки - от трех дней до недели.

К примеру, одна из донских туркомпаний предлагает три варианта путешествия: на четыре, пять и семь дней. Стоимость поездки (которая, по словам турагентов, затмит посещение археологических памятников Греции) составляет от 11 до 28 тысяч рублей с человека. Кроме того, путешественники самостоятельно оплачивают морскую прогулку и билеты в музеи от 100 до 700 рублей.

Фото: vk.com/valaam
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Отправные точки маршрута по следам боспорских греков - Анапа и Краснодар. Туристов по городам Черноморского побережья возят на автобусе. Хотя ранее авторы проекта обещали проработать возможность речного и морского путешествия.

Особенностью тура является не только посещение живописных античных развалин в сопровождении гида, но и дегустация местного вина и блюд греческой, армянской и казачьей кухни. В Ростовской области путешественникам предлагают побывать в Азове и посетить музей под открытым небом "Танаис". Туристам должен запомниться ужин с театрализованной подачей исторических блюд в ресторане "Крепостной вал".

Для повышения эффективности на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и оргкомитетом проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".

Фото: Роман Кияшко/РГ
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Его результатом станут совместные культурно-исторические мероприятия. В частности, в Керчи пройдет фестиваль античного искусства "Боспорские агоны", на Кубани - исторические реконструкции, в том числе воссоздание гладиаторских боев и набега амазонок. В Азове и Танаисе состоятся научные форумы. Привлечет туристов маршрут "Винные дороги Боспорского царства", в котором Ростовскую область представят винодельня "Эльбузд" и семейная винодельня "Кантина".

- Мы заинтересованы в продвижении столь интересного маршрута. Хотя этот год из-за коронавирусных ограничений довольно специфический и сложный, но мы считаем, что наступило время работать. Выгодные расценки делают маршрут довольно перспективным, - сообщила "РГ" директор туристического агентства из Словакии Эва Сандалова.

Справка "РГ"

Древнегреческие колонисты начали осваивать берега Черного и Азовского моря во второй половине VII века до нашей эры. Живущие в Крыму тавры и скифы не трогали переселенцев, так же лояльно к колонистам относились живущие на Дону и Кубани племена меотов и синдов. Как пишет древнегреческий историк Диодор Сицилийский, в 480 году до нашей эры власть в Пантикапее (современная Керчь) захватил тиран Археанакт, который основал Боспорское царство. Боспорские тираны владели греческими городами на Керченском и Таманском полуострове, а также вдоль восточного берега Меотиды (Азовского моря) до устья Танаиса (Дона). Эллинистическое государство благополучно пережило персидско-скифские войны, нашествие готов и гуннов и просуществовало под протекторатом Рима и Византии до начала VI века, когда власть в регионе захватили кочевые племена утигуров.

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