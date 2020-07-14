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14.07.2020 19:37
Рубрика: Экономика

Переполох в шашлычной

Как на главном курорте страны отдыхали Юрий Гагарин и другие космонавты
Текст: Ирина Белова ( Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 154(8208)
Сочи давно стал местом притяжения для туристов. И космонавты - не исключение. На курорте любили отдыхать первый космонавт Юрий Гагарин и многие его коллеги. Мы прогулялись по гагаринским местам. Экскурсоводом выступил известный сочинский краевед, автор множества статей и книг об истории черноморского города Игорь Сизов. Благодаря ему удалось узнать много интересного, ведь земные радости людям космоса были, оказывается, совсем не чужды.
Знаменитый снимок в шляпе - Юрий Гагарин во время двухнедельного отдыха в Сочи в мае 1961 года. Вместе с Гагариным тогда отдыхали будущие космонавты Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир Комаров. Фото: Юрий Абрамочкин Знаменитый снимок в шляпе - Юрий Гагарин во время двухнедельного отдыха в Сочи в мае 1961 года. Вместе с Гагариным тогда отдыхали будущие космонавты Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир Комаров. Фото: Юрий Абрамочкин
Знаменитый снимок в шляпе - Юрий Гагарин во время двухнедельного отдыха в Сочи в мае 1961 года. Вместе с Гагариным тогда отдыхали будущие космонавты Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир Комаров. Фото: Юрий Абрамочкин

Кедр на улице героя

- Хорошо известно, что земная слава к Юрию Алексеевичу пришла сразу после космического полета, а началась она, между прочим, в Сочи, - начал свой рассказ гид корреспондента "РГ". - Одна из первых встреч с жителями нашего города состоялась на этом месте, где сейчас стоит памятник, и улица носит его имя (раньше она называлась Ореховая аллея). Как скромный человек, Гагарин был удивлен, что улицу переименовали в его честь. Рядом растет символичный кедр - именно такой позывной был у Гагарина.

Фото: Из личного архива Анны Мишиной
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Кстати, там, где сейчас находится современный Цветной бульвар, соседствующий с улицей Гагарина, раньше располагался аэродром с летным полем. Вы только представьте, что самолеты взлетали и садились вдоль реки Сочи!

- Так курорт нанесли на карту авиации, - продолжил Игорь Евгеньевич. - Один из перелетов состоялся в 1929 году из Москвы через Тулу, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В космос - через Ахун

В мае 1961 года, сразу после своего легендарного полета, на отдых в Сочи прибыл первый космонавт планеты Юрий Гагарин вместе с военными летчиками, будущими покорителями Вселенной. Городское начальство решило устроить для гостей банкет в ресторане на горе Ахун. Но водитель автобуса подвез космонавтов не к ресторану, а прямо к известной башне. Гагарин с товарищами поднялись на смотровую площадку и ахнули: какой прекрасный вид открылся отсюда! А местный шашлычник Николай Дорохов, узнавший космонавта, сразу пригласил удивительных гостей к своему столу. Представляете, какой переполох начался в ресторане, когда пропал Юрий Гагарин! Больше двух часов чиновники искали космонавтов по всем окрестным каналам, пока не догадались заглянуть в небольшую шашлычную у башни. Хозяин всего заведения в тот день получил выговор по партийной линии…

Зато этот случай космонавтам запомнился. С тех пор даже традиция такая появилась: дорога в космос - через Ахун (перед отлетом на Байконур обязательно побывать в Сочи и посетить любимую шашлычную). В космос через Ахун летали Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и Валентина Терешкова.

Алексей Леонов и "Кавказский аул"

Сейчас на месте этого ресторана руины. Но сохранившимся (конечно, после реконструкции через двадцать лет небытия) излюбленным местом космонавтов был и другой сочинский ресторан в долине реки Агуры - "Кавказский аул", открытый в 1966 году.

Магнолия, которую посадил Гагарин, засохла — все отрывали от нее по листочку на сувениры. На этом месте высадили новое дерево. Фото: Ирина Белова

Оказывается, он был создан по проекту… знаменитого космонавта Алексея Леонова. Однажды на встрече с тогдашним мэром Сочи Вячеславом Воронковым он высказал идею создания этого ресторана. К слову, "Кавказский аул" был съемочной площадкой для известных фильмов, таких как "Женщина, которая поет" и "Будьте моим мужем".В ресторане с историей даже сохранился легендарный стол, за которым сидели космонавты.

Кроме того, Алексей Леонов придумал уникальный бальзам. Этот целебный напиток рекомендуем употреблять как дижестив в чистом виде, а также его можно добавлять в чай, кофе и другие напитки. Его так и назвали - бальзам "Космонавт Леонов". Идея рецепта у него возникла после посадки космического аппарата "Восход-2" в глухой тайге 19 марта 1965 года.

Колпачок подвел…

- Я видел Гагарина, - вспоминает Игорь Сизов. - И этот день оказался одним из самых несчастных в моей жизни.

Группа космонавтов в ноябре 1964 года отдыхала на даче, расположенной напротив санатория "Металлург". В один слякотный день они собрались посетить сад "Дерево дружбы", сделать памятные прививки на кроне знаменитого лимона.

- За год до этого отец подарил мне фотоаппарат, - продолжил гид. - Естественно, я тут же стал звездой школы и начал делать снимки для стенгазеты. Единственное, что портило все дело, - колпачок. Постоянно забывал снимать его с объектива. Утром 27 ноября 1964 года меня вызвали к директору школы прямо с урока. Нашими шефами считались сотрудники сада "Дерево дружбы". Они-то и сообщили по секрету о приезде космонавтов. Тут же решили сфотографировать Юрия Гагарина для школьной газеты. Игоря Сизова с фотоаппаратом поручили какой-то старшекласснице. Через полчаса они были уже в саду "Дерево дружбы". Подъехал "пазик", из окон которого выглядывали космонавты - Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Владимир Комаров. С прививками к дереву все справились быстро. А затем Гагарин предложил сделать снимок на память.

Как скромный человек, Гагарин был удивлен, что улицу переименовали в его честь

- Вот и настал мой звездный час! - улыбается экскурсовод. - Всех, у кого в руках были фотоаппараты, вытолкнули вперед. Никто не мешал, не подталкивал под руку. Вернувшись в школу, я понял: забыл! Забыл снять этот чертов колпачок! Как меня ругали, как судорожно проявлял я пустую пленку, как горько рыдал, уткнувшись в подушку. Утешал меня отец: "Ничего, сынок, жизнь такая длинная. Гагарин приедет еще в Сочи".

В марте 1968 года Юрий Гагарин разбился во время учебного полета. Теперь уже никогда не запечатлеть его улыбки. А вот "зеленый" автограф космонавта до сих пор растет в Сочи.

Кстати

Магнолия, которую Гагарин посадил в парке "Ривьера", в конце 1980-х засохла: не выдержала антропогенной нагрузки - кто по листочку сорвет, кто по веточке. И тогда посадили другое дерево памяти. Новая магнолия - самая молодая среди своих пышных соседок, но зато сразу приковывает к себе внимание.

Между прочим, Игорь Сизов учился в одной школе - № 9 имени Николая Островского - с космонавтом Виталием Севастьяновым, который в 1953 году окончил ее с золотой медалью. Семья Севастьяновых переехала в Сочи в 1945 году.

Проект

После МКС - на курорт

Администрация Краснодарского края и Научно-исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина подписали договор, в соответствии с которым вернувшиеся после длительного пребывания на Международной космической станции российские космонавты будут проходить послеполетную реабилитацию в Сочи. Участвовать в реализации проекта будут 20 ведущих здравниц Сочи, Анапы и Туапсинского района.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в минкурортов региона, до этого значительная часть подобных курсов проходила на европейских курортах. Но было решено возродить традиции прошлых лет, когда после полетов на орбиту герои отдыхали именно в Сочи. К тому же сегодня инфраструктура, оснащение современным медицинским оборудованием, сервис и квалификация врачебного персонала санаторно-курортного комплекса края соответствуют самым высоким мировым стандартам.

А сейчас в одной из здравниц Сочи на реабилитации находится уроженец соседнего Ставропольского края космонавт Олег Скрипочка, который вернулся на Землю весной после завершения работы экспедиции "МКС-62".

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