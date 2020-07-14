Какие древние тайны хранят улицы и площади Анапы

Новости

Бэнкси расписал граффити вагоны лондонского метро 21:27
Косторная рассказала о планах завершения карьеры 21:09
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС в очном формате 20:39
Варшава заявила о желании улучшить отношения с Россией 20:34
Какие АЗС в России уличили в торговле некачественным топливом 20:26
Въезд в Чечню для туристов временно закрыли 20:25
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 20:08
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах 20:04
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 19:25
В Совфеде предложили гарантировать совместное усыновление детей из одной семьи 19:22
Сбербанк начал давать кредиты на кассах магазинов 19:08
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 19:07
Сенаторы предложили меры по временной защите ребенка 19:01
Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов 19:00
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами 18:51
Жителю Финляндии не разрешили жениться на петербурженке из-за COVID-19 18:47
Киев возмутился использованием сербами термина "украинский сценарий" 18:26
"Единая Россия" поможет медикам пойти в политику 18:25
В Орле расследовали дело "черных риелторов", похитивших 93 млн рублей 18:18
В Петербурге полиция ликвидировала два интернет-магазина наркотиков 18:17
В Череповце с родителей кидавшегося кафелем ребенка взыщут 52 тысячи рублей 18:15
"Газпром" озвучил прогноз по ценам на газ в Европе 18:15
"Единая Россия" выдвинула олимпийского чемпиона на довыборы в Госдуму 18:13
В Италии открыли расследование в отношении ВОЗ 18:10
Украина запретила въезд паломникам-хасидам в Умань 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
14.07.2020 20:31
Рубрика: Экономика

Прогулки по Горгиппии

Какие древние тайны хранят улицы и площади Анапы
Текст: Дарья Лисицына (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 154(8208)
Любителям познавательного отдыха - в Анапе настоящее раздолье. Древность здесь гармонично сочетается с современностью, и даже обычная прогулка по тенистым городским улицам превращается в экскурсию, разве что без гида.
На месте, где располагался древний город Горгиппия, туристы могут окунуться в историю античных времен. Фото: Владимир Аносов На месте, где располагался древний город Горгиппия, туристы могут окунуться в историю античных времен. Фото: Владимир Аносов
На месте, где располагался древний город Горгиппия, туристы могут окунуться в историю античных времен. Фото: Владимир Аносов

На территории нынешней Анапы греки-колонисты обосновались еще в конце VI века до нашей эры, построив поселение, получившее название Синдская гавань. Однако прославил здешние места сын боспорского царя Горгипп, выбравший в качестве своей резиденции разрушенный во время противостояния с меотами городок на побережье - удобный пункт для налаживания посреднической торговли. В IV веке до нашей эры поселение стало стремительно расширяться, и вскоре на берегу бухты процветала Горгиппия - крупный морской порт Боспорского царства.

Фото: Владимир Аносов
В Анапе с начала года отдохнули более 190 тысяч туристов

О богатейшей античной истории, насчитывающей свыше 2500 лет, расскажут в Анапском археологическом музее, расположенном на набережной в самом центре курорта и хранящем более 25 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют находки из раскопок Горгиппии. Уникальными, по мнению специалистов, стали коллекции монет, надгробной скульптуры, керамических клейм, ювелирных украшений, терракотовых статуэток, амфор, бус, стеклянных и чернолаковых сосудов. Здесь же можно прогуляться вдоль кварталов древнегреческого полиса по раскопу под открытым небом, увидеть фундаменты и стены античных жилищ и мастерских, а также купить на память сувенир - расписанную лаком миниатюрную амфору. По мнению старшего научного сотрудника Анапского археологического музея, кандидата исторических наук Андрея Новичихина, раскоп стал символом курорта:

- С него начинается знакомство с Горгиппией. Сейчас объекты показа - это участок жилых кварталов с хорошо сохранившейся планировкой домов эллинистического и римского времени и тремя древними мощеными улицами, винодельческие комплексы римской эпохи, часть оборонительной цитадели позднеантичного времени. На площадке рядом с раскопом расположен лапидарий с выставкой монументальных каменных изделий: саркофагов, надгробий, архитектурных и строительных деталей. Самая прославленная археологическая находка, сделанная в Анапе, - каменная гробница, открытая в 1975 году и известная как "Склеп Геракла".

В 2011 году Анапе был присвоен высокий статус - "Город воинской славы"

Это уникальный образец древнегреческой погребальной архитектуры. На 13 квадратных метрах размещены 3 саркофага, вытесанные из монолитных известняковых блоков. Стены и потолок покрыты полихромной росписью в технике фрески. Древний художник использовал минеральные краски не менее девяти цветов. На боковых стенах размещен пояс с изображениями масок и гирлянд. Выше - фриз с сюжетной росписью, представляющий 12 подвигов Геракла. Вторым символом Анапы можно назвать маяк на берегу, которому более 100 лет. Он изображен на каждом втором магнитике, которые туристы покупают на память, однако в реальности черно-белый великан намного красивее. Первый Анапский маяк-мигалка заработал 20 октября 1898 года, освещая путь кораблям. Тогда его высота составляла 35 метров. Во время Великой Отечественной войны город захватили фашисты, которые разрушили сооружение при отступлении. Возродить его решили в 1955-м. Восьмигранная башня с тремя черными горизонтальными полосами взмыла вверх на 43 метра. Его свет виден с расстояния 18,5 мили. Сейчас он оснащен радиомаяком, радиостанцией и автономным дизель-генератором. Теперь рядом с ним назначают встречи друзья и влюбленные. От него рукой подать до центра города с его многочисленными кафе и ресторанами. Наследием русско-турецких войн, бушевавших на побережье на рубеже XVIII и XIX веков, стали Русские ворота. Это все, что осталось от считавшейся долгое время неприступной турецкой крепости, бывшей камнем преткновения двух держав. Их отреставрировали в середине 1990-х годов. Внутри установлена стела, на которой изображен орден "За Кавказ" и есть надпись: "Здесь покоится прах русских воинов, павших у стен крепости в 1788-1828 годах". А этим летом завершилось строительство новой городской достопримечательности - Триумфальной арки, посвященной "Победоносным российским войскам в память подвигов у стен Анапы в войне с Турцией от благодарных потомков". Ее украшают каменные барельефы с изображением героических событий из истории города и портретами знаменитых военачальников, которые в разные годы сражались у крепостных стен. Дизайн придумал член Союза художников России Дамир Кривенко. Ему пришлось изучить массу исторических документов, съездить в архивы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы найти редкие зарисовки периода русско-турецких войн.

Боровшиеся с COVID-19 кубанские медики бесплатно отдохнут в Анапе

- Когда готовили портреты, изучали все, вплоть до последовательности расположения наград на одежде, - пояснил Кривенко. - В картинах разных художников встречаются неточности, но мы сделали все возможное, чтобы соблюсти историческую достоверность.

Новый арт-объект из натурального белого камня украсил вход на главную площадь Анапы со стороны улицы Крепостной. На Триумфальной арке расположены фрески в память о выдающихся русских флотоводцах - Федоре Ушакове, Алексее Грейге, Лазаре Серебрякове, которые помогали генерал-фельдмаршалу Ивану Гудовичу, в 1791 году отвоевавшему у турок Анапскую крепость. Кстати, в 2011-м Анапе был присвоен высокий статус - "Город воинской славы". Жители гордятся этим званием и делают многое, чтобы память о ратном прошлом города продолжала жить в памяти людей. За последние годы открыты скверы воинской славы в селе Супсех и на хуторе Рассвет, парк военной техники на Симферопольском шоссе, где можно увидеть легендарные Т-34 и "катюшу". На городской набережной в районе краеведческого музея создана Аллея памяти с именами героев, подвиги которых неразрывно связаны с историей города. Также в Анапе много монументов, напоминающих о событиях военного времени, среди которых обелиски и братские могилы. Все они в идеальном состоянии, о них заботятся власти и местные жители.

Тем временем

Храм на маршруте

Новое и, как оказалось, востребованное направление туризма в городе - религиозное. В центре Анапы расположен старейший Свято-Онуфриевский храм, являющийся объектом исторического наследия, в селе Витязево - храм Святого Георгия Победоносца, в Гай-Кодзоре - Армянская апостольская церковь Святого Георгия, в Варваровке - храм Святой великомученицы Варвары, в Юровке - храм Новомучеников и исповедников российских, в Джигинке - храм Всех Святых. Все они действующие и имеют оригинальное архитектурное решение.

Фото: Олег Сергеев
В регионах Экономика Туризм Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых
Сенаторы предложили запретить браки со сменившими пол лицами
Отчуждение территорий признают экстремизмом
АТОР: Италия и Испания готовы открыть границы для россиян
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками