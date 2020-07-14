Какие древние тайны хранят улицы и площади Анапы

Любителям познавательного отдыха - в Анапе настоящее раздолье. Древность здесь гармонично сочетается с современностью, и даже обычная прогулка по тенистым городским улицам превращается в экскурсию, разве что без гида.

На территории нынешней Анапы греки-колонисты обосновались еще в конце VI века до нашей эры, построив поселение, получившее название Синдская гавань. Однако прославил здешние места сын боспорского царя Горгипп, выбравший в качестве своей резиденции разрушенный во время противостояния с меотами городок на побережье - удобный пункт для налаживания посреднической торговли. В IV веке до нашей эры поселение стало стремительно расширяться, и вскоре на берегу бухты процветала Горгиппия - крупный морской порт Боспорского царства.

О богатейшей античной истории, насчитывающей свыше 2500 лет, расскажут в Анапском археологическом музее, расположенном на набережной в самом центре курорта и хранящем более 25 тысяч экспонатов. Основу собрания составляют находки из раскопок Горгиппии. Уникальными, по мнению специалистов, стали коллекции монет, надгробной скульптуры, керамических клейм, ювелирных украшений, терракотовых статуэток, амфор, бус, стеклянных и чернолаковых сосудов. Здесь же можно прогуляться вдоль кварталов древнегреческого полиса по раскопу под открытым небом, увидеть фундаменты и стены античных жилищ и мастерских, а также купить на память сувенир - расписанную лаком миниатюрную амфору. По мнению старшего научного сотрудника Анапского археологического музея, кандидата исторических наук Андрея Новичихина, раскоп стал символом курорта:

- С него начинается знакомство с Горгиппией. Сейчас объекты показа - это участок жилых кварталов с хорошо сохранившейся планировкой домов эллинистического и римского времени и тремя древними мощеными улицами, винодельческие комплексы римской эпохи, часть оборонительной цитадели позднеантичного времени. На площадке рядом с раскопом расположен лапидарий с выставкой монументальных каменных изделий: саркофагов, надгробий, архитектурных и строительных деталей. Самая прославленная археологическая находка, сделанная в Анапе, - каменная гробница, открытая в 1975 году и известная как "Склеп Геракла".

В 2011 году Анапе был присвоен высокий статус - "Город воинской славы"

Это уникальный образец древнегреческой погребальной архитектуры. На 13 квадратных метрах размещены 3 саркофага, вытесанные из монолитных известняковых блоков. Стены и потолок покрыты полихромной росписью в технике фрески. Древний художник использовал минеральные краски не менее девяти цветов. На боковых стенах размещен пояс с изображениями масок и гирлянд. Выше - фриз с сюжетной росписью, представляющий 12 подвигов Геракла. Вторым символом Анапы можно назвать маяк на берегу, которому более 100 лет. Он изображен на каждом втором магнитике, которые туристы покупают на память, однако в реальности черно-белый великан намного красивее. Первый Анапский маяк-мигалка заработал 20 октября 1898 года, освещая путь кораблям. Тогда его высота составляла 35 метров. Во время Великой Отечественной войны город захватили фашисты, которые разрушили сооружение при отступлении. Возродить его решили в 1955-м. Восьмигранная башня с тремя черными горизонтальными полосами взмыла вверх на 43 метра. Его свет виден с расстояния 18,5 мили. Сейчас он оснащен радиомаяком, радиостанцией и автономным дизель-генератором. Теперь рядом с ним назначают встречи друзья и влюбленные. От него рукой подать до центра города с его многочисленными кафе и ресторанами. Наследием русско-турецких войн, бушевавших на побережье на рубеже XVIII и XIX веков, стали Русские ворота. Это все, что осталось от считавшейся долгое время неприступной турецкой крепости, бывшей камнем преткновения двух держав. Их отреставрировали в середине 1990-х годов. Внутри установлена стела, на которой изображен орден "За Кавказ" и есть надпись: "Здесь покоится прах русских воинов, павших у стен крепости в 1788-1828 годах". А этим летом завершилось строительство новой городской достопримечательности - Триумфальной арки, посвященной "Победоносным российским войскам в память подвигов у стен Анапы в войне с Турцией от благодарных потомков". Ее украшают каменные барельефы с изображением героических событий из истории города и портретами знаменитых военачальников, которые в разные годы сражались у крепостных стен. Дизайн придумал член Союза художников России Дамир Кривенко. Ему пришлось изучить массу исторических документов, съездить в архивы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы найти редкие зарисовки периода русско-турецких войн.

- Когда готовили портреты, изучали все, вплоть до последовательности расположения наград на одежде, - пояснил Кривенко. - В картинах разных художников встречаются неточности, но мы сделали все возможное, чтобы соблюсти историческую достоверность.

Новый арт-объект из натурального белого камня украсил вход на главную площадь Анапы со стороны улицы Крепостной. На Триумфальной арке расположены фрески в память о выдающихся русских флотоводцах - Федоре Ушакове, Алексее Грейге, Лазаре Серебрякове, которые помогали генерал-фельдмаршалу Ивану Гудовичу, в 1791 году отвоевавшему у турок Анапскую крепость. Кстати, в 2011-м Анапе был присвоен высокий статус - "Город воинской славы". Жители гордятся этим званием и делают многое, чтобы память о ратном прошлом города продолжала жить в памяти людей. За последние годы открыты скверы воинской славы в селе Супсех и на хуторе Рассвет, парк военной техники на Симферопольском шоссе, где можно увидеть легендарные Т-34 и "катюшу". На городской набережной в районе краеведческого музея создана Аллея памяти с именами героев, подвиги которых неразрывно связаны с историей города. Также в Анапе много монументов, напоминающих о событиях военного времени, среди которых обелиски и братские могилы. Все они в идеальном состоянии, о них заботятся власти и местные жители.

Тем временем

Храм на маршруте

Новое и, как оказалось, востребованное направление туризма в городе - религиозное. В центре Анапы расположен старейший Свято-Онуфриевский храм, являющийся объектом исторического наследия, в селе Витязево - храм Святого Георгия Победоносца, в Гай-Кодзоре - Армянская апостольская церковь Святого Георгия, в Варваровке - храм Святой великомученицы Варвары, в Юровке - храм Новомучеников и исповедников российских, в Джигинке - храм Всех Святых. Все они действующие и имеют оригинальное архитектурное решение.