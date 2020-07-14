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14.07.2020 20:20
Рубрика: Экономика

На что идет зеленуха

Азартным - морская рыбалка с берега
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя № 154(8208)
Если недавно термин "рокфишинг" путали с музыкальным направлением, то теперь с ростом числа спиннингистов, вкусивших рыбалку с берегов Азовского и Черного морей, никто не удивляется. Наоборот, у туристов возникает вопрос: "Какие снасти брать и где ловить?" Ничего сложного в морской рыбалке с берега нет.
По мнению знатоков, "рокфишинг" доступен даже начинающему рыболову. Фото: РИА Новости По мнению знатоков, "рокфишинг" доступен даже начинающему рыболову. Фото: РИА Новости
По мнению знатоков, "рокфишинг" доступен даже начинающему рыболову. Фото: РИА Новости

Во-первых, ловить можно круглый год, в любой сезон. А во-вторых, чтобы поймать ту же ставриду на ужин, не нужно прочесывать километры побережья в поисках удачных местечек, достаточно выбраться, например, в центр Новороссийска - на Западный мол, где по вечерам выходят десятки рыбаков.

В целом для ловли выбирают каменистые берега - в таких на дне держится больше рыбы. Еще больший шанс уйти с трофеем выпадает при рыбалке с причалов, волнорезов и набережных, ведь под ногами уже внушительная глубина с высокой плотностью обитателей. В этом смысле перспективна ловля в Сочи, Туапсе и Новороссийске.

Фото: Владимир Аносов
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- Рыбу Черного моря можно условно поделить на две категории: донные (скорпены, бычки, зеленухи, морской окунь, горбыль) и пелагические, перемещающиеся в верхних толщах воды (ставрида, сарган), - рассказывает об особенностях рокфишинга профессиональный рыболов из Новороссийска Сергей Круглов. - У берега практически нет крупных экземпляров, поэтому я бы посоветовал взять в отпуск спиннинги класса ультралайт, лайт или медиум (тест 0-5, 5-10 и до 30 граммов соответственно). Последний будет актуален именно для Крыма, где есть глубины и высокие скалы, а значит, приманку приходится забрасывать на дальние расстояния. Сразу скажу, что морская рыба клюет гораздо резче, чем пресноводная. К примеру, черноморский "ласкирь" (карась) весом 300 граммов при вываживании даст фору речному карасю с той же массой, возникнет ощущение, что вы вытаскиваете килограммовую особь.

В качестве приманок берут колеблющиеся блесны, микроджиг и пилькеры. Именно на пилькеры - тяжелую блесну в форме рыбки - удобнее ловить ставриду. Это эффективные приманки для сверхдальних забросов, позволяющие "ощупать" перспективные участки на большем расстоянии, у них активная игра в воде при рывковой проводке.

Кстати

Рассвет у Белой скалы

Семен Горбунков и Геша Козодоев - герои легендарной кинокомедии Гайдая "Бриллиантовая рука" - поймали бешеный клев у Белой скалы. В реальности же это Скала Киселева (Кадошский утес), расположенная в четырех километрах к северо-западу от Туапсе. Свое название каменная стена в обрамлении сосен получила в честь известного художника Александра Киселева, который в начале XX века построил себе дом в Туапсе. Пейзажист был настолько очарован скальным обрывом, что создал целую серию картин, изобразив его с разных ракурсов и в разное время дня.

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