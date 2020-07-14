Какими новинками встретит отдыхающих игорная зона в Сочи

За три года работы игорную зону "Красная Поляна" посетили 1,6 миллиона гостей, причем четверть из них приехали из-за границы.

Игорная зона "Красная Поляна" - один из самых значимых налогоплательщиков Сочи, да и всего Краснодарского края. Фото: пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Активно растущий интерес к сочинским казино позволял строить большие планы и на 2020-й. Однако пандемия сильно ударила по туризму и сфере развлечений. Казино закрыли свои двери в конце марта, как только появилось постановление Главного санитарного врача края о введении ограничительных мероприятий в регионе. О том, как "Красная Поляна" восстанавливает свою работу, рассказывает директор по развитию игорной зоны Дмитрий Анфиногенов.

Дмитрий Сергеевич, как "Казино Сочи" пережило трехмесячный период ограничений?

Дмитрий Анфиногенов: Непросто. Когда вышло постановление регионального управления Роспотребнадзора, стало понятно, что карантин вводится не на один месяц. Собрали коллектив, а он большой, около 1600 человек, и объяснили, что сложилась такая ситуация, но увольнять никого не хотим.

Игорная зона "Красная Поляна" - крупное предприятие. Это один из самых значимых налогоплательщиков Сочи, да и всего Краснодарского края. Однако игорным заведениям никакой государственной поддержки не положено. Компания должна сама справляться с ситуацией. И пока справляется. Надеемся открыться в начале июля, иначе наше положение усложнится.

Как будет организована работа казино с клиентами после того, как оно заработает?

Дмитрий Анфиногенов: Туристическая жизнь в Сочи сейчас активизировалась. Открываются гостиницы. В частности, 25 июня заработал отель "Мариотт", с которым нас связывают партнерские отношения и единый переход. Большая часть наших гостей останавливается в нем. В игорной зоне расположены апартаменты на 96 номеров, работающие под нашим управлением, они тоже уже заселяются.

Как только появилась информация, что в Краснодарском крае разрешили открыть гостиницы, нам стало поступать много звонков. Туристы хотят приехать в игорную зону, спрос на услуги очень большой, бронирований много.

Мы уже расконсервировали наши объекты, работаем с поставщиками, заказываем необходимые товары. Готовимся вовсю к открытию, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Аналогичные правила сейчас действуют во всех развлекательных заведениях мира, не только в России. И кстати, наши коллеги в Лас-Вегасе уже придумали, как их обыгрывать, чтобы гости не чувствовали дискомфорта.

Например, одно из требований - рассадка через кресло для соблюдения социальной дистанции. В американских казино клиентам говорят, что раз они теперь сидят чуть дальше друг от друга, то никто в их карты не сможет заглянуть. А те, кто предпочитает игровые автоматы, смогут одновременно играть на двух аппаратах и, соответственно, выиграть больше. Такие забавные фишки станут использоваться и у нас.

Само собой разумеется, всех сотрудников обеспечим масками и перчатками. Везде поставим бесконтактные санитайзеры. Чаще станем менять колоды, карты будем постоянно обрабатывать.

Игровую зону посещало немало иностранных туристов. Сейчас перелеты между странами ограничены, но со временем они восстановятся. Какие механизмы нужны, чтобы вернуть иностранных гостей и увеличить их количество?

Дмитрий Анфиногенов: Мы временно потеряли 25 процентов международных гостей сочинского курорта и игорной зоны. Они, конечно, постепенно будут возвращаться. Хотя мы рассчитываем, что к нам и россиян станет больше приезжать. Ценник на отдых в Сочи сейчас сверхдоступный.

27 декабря прошлого года к нам прилетел первый самолет из китайского Шэньчжэня. Предполагалось, что еженедельно оттуда будет осуществляться четыре рейса. Еще 20 рейсов в неделю планировалось из Израиля. В 2019-м из этого государства к нам приехали 120 тысяч отдыхающих. Кроме того, мы провели успешные переговоры с представителями Бахрейна и Саудовской Аравии, откуда к нам также должно было прибывать несколько самолетов в неделю. Соответствующие соглашения уже были подписаны. Надеемся, они начнут действовать, когда откроются воздушные границы.

Кстати, авиакомпания Дубая продолжает продавать билеты в Сочи, несмотря на пандемию, хотя даты полетов постоянно переносятся. Сейчас рейсы запланированы на июль. Надеюсь, когда ограничения снимут, оттуда прилетит много гостей. В странах Ближнего Востока летом очень жарко, поэтому в Сочи жители арабских государств приезжают с большим удовольствием, тем более что в Красной Поляне очень комфортная погода в это время.

Первого января 2021 года в России должна появиться электронная виза. Она станет для нас хорошим подспорьем и поможет нарастить турпоток. Для сравнения: благодаря такой визе для посещения Калининградской области число гостей в Калининградской игорной зоне выросло в два раза.

Если законодательные изменения будут приняты, то со следующего года право въезда по электронной визе будет предоставлено гражданам 53 государств. По ней они смогут находиться в России 16 дней. Это очень важный шаг в развитии туристической отрасли, которая сегодня в мире занимает третье место по финансовому обороту. Мы понимаем, что, как только ограничения снимут, данная сфера будет восстанавливаться наиболее активно. Люди изголодались по новым впечатлениям и эмоциям.

Первого января 2021 года в России должна появиться электронная виза. Она поможет нарастить турпоток

Мы стараемся ломать стереотипы о России. Хотим, чтобы туристический поток в нашу страну только рос. В тех же Объединенных Арабских Эмиратах много представителей среднего класса, которые хотят путешествовать. Из Дубая до Сочи лететь около трех часов. Это достаточно комфортная для человека продолжительность перелета. А наши подсчеты показывают, что иностранные гости в среднем тратят около пяти-шести тысяч рублей в день дополнительно на свой досуг. В прошлом году туристы, приезжавшие в игорную зону, оставили здесь около 13 миллиардов рублей, которые были израсходованы не на участие в играх или на оплату гостинцы, а на сопутствующие развлечения -экскурсии, рестораны, шопинг. Так что ослабление визового режима на руку всем - и бизнесу, и государству, которое получит больше доходов в виде налогов.

Ключевой вопрос

Для многих компаний период пандемии стал временем новых возможностей. Они начали использовать современные форматы, уделять больше внимания цифровому развитию. Вы работали в данном направлении?

Дмитрий Анфиногенов: Туристы хотят приехать в игорную зону, спрос на услуги очень большой. Фото: пресс-служба игорной зоны "Красная поляна"

Дмитрий Анфиногенов: Этой весной мы усиленно работали над созданием собственного онлайн-пространства с различными функциями: от поиска информации о любом событии до бронирования поездки в игорную зону.

В первую очередь речь идет о мобильном приложении игорной зоны "Красная Поляна". Его функционал включает "Личный кабинет", оплату баллами лояльности билетов на розыгрыши, железнодорожных и авиабилетов, отелей, трансфера, бронь столов в ресторане, автоматизацию процесса заказа еды в игровом зале и еще ряд функций, в том числе созданных специально для наших постоянных гостей. В апреле мы закончили разработку, успешно провели два бета-тестирования и сейчас готовимся к официальному релизу, который планируется уже этим летом.

Помимо приложения, этой весной мы обновили наши сайты, которые объединены в единую систему веб-пространства нового поколения. Подготовили ребрендинг нашей официальной страницы в Instagram. Сняли несколько юмористических роликов о том, как мы скучаем по нашим гостям. У видео рекордные охваты, чему мы приятно удивлены. Подкорректировали нашу программу лояльности и начисление баллов. Это, безусловно, понравится туристам. Продолжаем обсуждать с правительством РФ возможность законодательного регулирования игры в онлайн-пространстве, в котором сейчас огромная масса денежных средств попадает неизвестным операторам. Хотим отрегулировать данный вопрос, чтобы игорные зоны могли работать онлайн, тогда этот формат можно будет контролировать. Пока же деньги большой армии любителей виртуальных игр утекают за границу.