Бизнес Калмыкии ждет окончательной отмены ограничений и начала отложенного из-за коронавируса туристического сезона. Несмотря на эпидемию, местные туроператоры уже подготовили маршруты для гостей с самыми разными интересами и финансовыми возможностями.

Кроме того, в республике начались мероприятия, посвященные 100-летию автономии Калмыкии. На элистинском ипподроме, например, на днях прошли скачки на верблюдах и забег рысаков. Так что у туристов появляются все новые причины побывать в Элисте.

- Мы разработали турмаршруты по заповеднику с сайгаками и по соленому озеру. Работаем над маршрутами эко- и сельскохозяйственного туризма. Есть и другие предложения. В Калмыкии можно увидеть самые разные красоты природы: степи и пустыни с барханами, организовать рыбалку и охоту, - рассказывает директор одного из местных турагентств Оксана Алехина.

Кроме того, сейчас в Элисте готовят и особых гидов-предпенсионеров в возрасте 50 плюс. Как оказалось, они могут прекрасно реализовать себя в туристической сфере. Сейчас первая группа заканчивает обучение по социальному проекту "Серебряный гид", выигравшему президентский грант.

- Именно эти люди являются носителями традиций и обычаев, которые интересуют туристов. И калмыцкий язык они знают хорошо, а это тоже интересно гостям республики, - говорит инициатор проекта Бадма Задваев.

Впрочем, отправиться в степную республику можно и самостоятельно, без помощи турфирм и гидов, благо после ослабления ограничительных мер здесь уже открылись гостиницы и такое путешествие не сильно ударит по карману. Например, поездка на мини-автобусе Ростов - Элиста обойдется в 1000 рублей. Размещение в гостиницах города - от 1500 рублей (одноместный номер с завтраком). Пообедать можно в столовой за 200 рублей или в ресторане - за 1500 рублей с человека. Такси по городу будет не дороже 100 рублей. А на память с собой из Элисты можно привезти буддистские сувениры, изделия из кожи, войлока и даже цветков лотоса.

Столица Калмыкии, которая недавно попала в опубликованный Forbes список недооцененных российских городов с мощным туристическим потенциалом, отличается большим количеством колоритных достопримечательностей, расположенных на компактной территории. Главной из них, безусловно, является самый большой в Европе буддистский храм-хурул. Здесь, кстати, буддисты недавно отмечали день рождения далай-ламы.

В обычные дни в хурул лучше отправляться утром, чтобы попасть на богослужение, или вечером, перед закрытием, чтобы спокойно помедитировать в опустевшем храме под буддистскую музыку. При желании можно поехать и в старый хурул на окраине города. Многие туристы отмечают его особую атмосферу и энергетику. Кроме того, неподалеку от Элисты находится еще одно сакральное место, Одинокий тополь, растущий среди степных родников. В прошлом году тополь был признан Деревом года в России, а в 2020-м занял одно из призовых мест конкурса "Европейское дерево".

Но и обычная прогулка по Элисте принесет иногороднему туристу массу впечатлений. Центральная площадь с Пагодой Семи Дней, парк Дружба с Золотыми воротами, шахматный городок, специфическая восточная архитектура, памятники и арт-объекты всегда очаровывают гостей. Те же, кто не боится летней жары (а именно в калмыцком поселке Утта зафиксирован российский температурный рекорд +45,4 градусов в тени), могут побывать в районе заповедника "Черные земли", где удалось сохранить популяцию сайгаков, или проехаться по его окрестностям. Такой маршрут проложил по Черноземельскому району местный предприниматель Бадма Мушкаев.

- Черными землями эту территорию назвали неслучайно. Раньше из соседних регионов сюда на зимовку сгоняли скотину. Зима здесь мягкая, а снег, если и выпадал, то быстро таял, и скот всегда мог найти подножный корм, - поясняет он.

Кроме редких животных тут можно увидеть единственную в Европе пустыню, солончаки, розовые озера и даже горящие артезианы. В таких источниках вода смешивается с метаном, и ее можно поджечь. По этим местам когда-то проходил Великий Шелковый путь.

Такое путешествие занимает до пяти часов в зависимости от пожеланий туристов. При этом цена вместе с питанием составляет 1000 рублей. Без питания можно уложиться и в 500 рублей.

- Мы показываем кочевой быт в юртах, даем возможность сфотографироваться в калмыцких костюмах и доспехах, проводим мастер-классы по горловому пению, танцам, игре на домбре, метанию аркана, вязанию калмыцкого узла, угощаем гостей блюдами национальной кухни, - говорит Бадма Мушкаев.

Еще одна точка, привлекающая туристов в Калмыкии, - это город Лагань, расположенный возле Каспийского моря, где в прошлом году установили самую большую в Европе статую Будды Майтреи высотой 12,5 метра и весом 30 тонн. Впрочем, сюда едут не только паломники-буддисты.

Калмыцкое село Джалыково под Лаганью уже облюбовали ценители прекрасного. Здесь они любуются на рассвете цветками лотоса. Местный житель Валерий Улюмджиев за несколько лет искусственно вырастил целую плантацию в сельском пруду.

Инициатива сельчанина принесла джалыковцам огромную пользу. Теперь здесь в конце лета проходят фестивали лотоса, да и в любое другое время года это село привлекает туристов, в том числе иностранных.