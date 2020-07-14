Туристический сезон на Кубани начинает набирать обороты. На юг потянулись тысячи туристов со всей России. На Черноморском побережье массово открываются гостиницы и здравницы. В числе первых свои двери для отдыхающих распахнул четырехзвездочный Гранд отель "Жемчужина".

О том, как один из самых известных гостиничных комплексов Сочи заботится о комфорте своих гостей, рассказывает генеральный директор "Жемчужины" Светлана Ермилова.

Светлана Анатольевна, "Жемчужина" - один из немногих отелей, работавших даже в условиях жестких ограничений во время пандемии. У вас останавливались сотрудники компаний, приезжавшие в Сочи в командировку. Как была организована работа отеля в этот период?

Светлана Ермилова: У нас шла активная подготовка к летнему сезону, все службы были наготове. Однако 25 марта мы получили постановление краевого Роспотребнадзора, предписывающее прекратить допуск людей к бассейну и в спортзал. Мы, конечно, с грустью, но оперативно отреагировали и за ночь слили весь бассейн. Также прекратили работу спа-салона, фитнес-центра, салона красоты, магазинов, ресторанов и шведской линии. На тот момент в отеле жило достаточно гостей, около 900 человек. И мы приносили им еду в номера. Голодными никого не оставили. Официанты разносили заказы три раза в день сразу на 14 жилых этажей.

И в один миг отель, всегда наполненный светом, гостями и смехом, опустел. С 26 марта нам запретили принимать новых отдыхающих, кроме командированных, осуществлять бронирование, продлевать проживание гостей и предоставлять услугу позднего выезда. В городе закрыли все объекты развлечений и рестораны, отменили экскурсии. Часть наших гостей сократила количество дней пребывания и выехала, часть решила жить до конца оплаченного периода. И в течение двух недель после введения ограничений отель впервые за всю историю остался практически без отдыхающих. И тогда мы включили режим жесткой экономии. Обесточили практически все этажи, сидели без света, считая каждый киловатт. Кто бы мог подумать, что легендарной и популярной гостинице тоже придется непросто.

Некоторые решили провести самоизоляцию с удовольствием. Например, осталась одна семья, которая изначально оплатила проживание до конца апреля, и гости решили не отменять бронь, а переждать карантин в Сочи у моря. Что может быть прекраснее? И для них работали горничная, повар, официант, лифтер, кроме того, на работу выходили дежурные электрики и сантехники, садовники, дворники, уборщики территорий. По-прежнему функционировала служба приема и размещения. Словом, в какой-то момент персонала было больше, чем количество отдыхающих.

Во время пандемии всем было непросто, особенно медработникам. И мы хотели хоть как-то поддержать их в трудную минуту. Поэтому мы бесплатно кормили врачей сочинской инфекционной больницы, которые лечили пациентов, зараженных коронавирусом. Наши повара, привыкшие готовить рационы на полторы-две тысячи человек, специально выходили на работу и готовили для врачей еду, которую мы упаковывали в ланч-боксы и доставляли им. Однако несмотря на то, что отель не функционировал в полном объеме, мы выполнили перед работниками все обязательства по выплате зарплаты. Таким образом, нам удалось сохранить штат на 90 процентов, что для нас было важно. Именно благодаря такому подходу мы смогли после снятия ограничений открыться с тем же составом наших работников.

Как пришлось перестраивать деятельность гостиницы после того, как в Краснодарском крае с первого июня разрешили открыться санаторно-курортным учреждениям, имеющим медицинскую лицензию? Что нового добавилось в организации обслуживания гостей?

Светлана Ермилова: Мы были очень рады вновь открыть свои двери для гостей. Правда, по-прежнему оставалось много ограничений. Но мы следовали всем рекомендациям Роспотребнадзора для санаторно-курортной отрасли. Расставили обеззараживатели воздуха в общественных местах, везде нанесли сигнальную разметку для соблюдения гостями социальной дистанции. Наши сотрудники на ресепшен продолжают работать в масках и перчатках за защитными экранами. В номерах проводится уборка с использованием антисептиков, кроме того, дезинфицируем все контактные поверхности, каждые два часа обрабатываем кнопки лифтов, поручни, двери, скамейки, площадки у входа. Еженедельно наши сотрудники сдавали тесты на новую коронавирусную инфекцию. Всему персоналу и гостям измеряем температуру ежедневно. Так что за безопасность мы отвечаем. Отдыхающим не о чем волноваться. Поначалу мы вносили всю информацию о гостях на специальной онлайн-платформе, кто и когда к нам прибывает. Организовали трансфер приезжающих из аэропорта или с железнодорожного вокзала. Постоянно были на связи с нашими гостями, объясняли ситуацию со справками. Изначально принимали исключительно по санаторно-курортным путевкам. При этом у отдыхающих должны были быть справки об отсутствии у них коронавируса и контакта с вероятными больными (об эпидокружении). С шестого июня появились приятные новости: региональные власти разрешили открыть пляжи. Мы открыли наш пляж, но с соблюдением всех мер безопасности. Шезлонги расположили с учетом социальной дистанции. Когда количество гостей в отеле стало увеличиваться, открыли шведскую линию, столы расставили через каждые два метра. До сих пор гостям, которые приходят на завтрак, измеряем температуру. Это колоссальная работа, которая ведется в режиме нон-стоп.

А на стоимости проживания в отеле это как-то сказалось?

Светлана Ермилова: К счастью гостей, цены мы не меняли, они остались на уровне прошлого года. Приятным бонусом стало то, что мы предложили отдыхающим, которые забронировали номера на апрель и май, перенести заявку на лето на тех же условиях. Хотя весна на Черноморском побережье - это низкий сезон, а июль - август - высокий, то есть стоимость проживания выше. Таким образом, те, кто согласился на наше предложение, летом отдохнут по очень выгодным ценам. Тем же, кто брони аннулировал, деньги вернули.

Сейчас уже на территории отеля открыты спа-салон, фитнес-клуб, салон красоты, магазины и рестораны

21 июня в Краснодарском крае отменили почти все ограничения. Как сейчас работает "Жемчужина"?

Светлана Ермилова: Когда в регионе сняли карантин, отель начал функционировать в прежнем режиме. Гостям больше не нужны справки об эпидокружении, результаты тестов на коронавирус и заказ трансфера. Однако мы продолжаем контролировать состояние здоровья наших гостей. При заселении, а также ежедневно на завтраке отдыхающим измеряют температуру, консультируют в нашем медицинском центре. Отель уже на 90 процентов заполнен, поэтому мы стоим на страже здоровья, понимая всю ответственность за наших гостей. Сейчас уже на территории отеля открыты спа-салон, фитнес-клуб, салон красоты, магазины и рестораны. Утром можно сходить на йогу и гимнастику цигун, а днем - развлечься с командой аниматоров. Можно посетить и территорию бассейна, там есть шезлонги, работает бар "Тропикана". Сам бассейн, а он у нас поистине уникальный (олимпийских размеров с морской водой +28 градусов), уже стоит наполненным. Мы ждем дальнейших решений о снятии ограничений, чтобы разрешить гостям купаться в нем. Надеемся, что совсем скоро "Жемчужина" вновь станет местом отдыха и счастья для тысячи туристов. Сейчас обстановка в городе благоприятная, так что добро пожаловать в Сочи!

Светлана Ермилова: К счастью гостей, цены мы не меняли, они остались на уровне прошлого года. Фото: Пресс-служба Гранд отель "Жемчужина"

Ключевой вопрос

У вас ежегодно проходят крупнейшие массовые мероприятия: "Кинотавр", музыкальный фестиваль "Бархатный сезон", форум журналистов, зимой приезжают кавээнщики. Готовы ли вы принять эти мероприятия в нынешнем году, если их будет разрешено проводить?

Светлана Ермилова: "Кинотавр" традиционно проходил в июне, но в связи с пандемией организаторы кинофестиваля перенесли его на сентябрь. Форум журналистов должен состояться осенью. По нему пока изменений нет. Мы готовы всех принять, но это уже зависит не от нас. Организаторы этих событий - это не только партнеры, но и наши большие друзья. Мы всегда их ждем и рады видеть в отеле. А что касается нашего фестиваля "Бархатный сезон", то еще в самом начале пандемии мы приняли решение перенести его на 2021 год. Для нас это решение было непростым и далось нелегко, но мы сочли, что безопасность наших гостей - это наш главный приоритет. Вся программа, которая была запланирована на этот год, автоматически переносится на следующий.