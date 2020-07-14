В Крыму назвали имитацией создание Киевом "платформы деоккупации"

Предложение министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы создать "международную платформу деоккупации Крыма" в Госсовете Крыма считают имитацией бурной внешнеполитической деятельности, которая не даст никакого конкретного результата. Об этом заявил председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года - вернуться и жить на своей исторической родине, в России, - сказал Гемпель РИА Новости. - Никаких переговоров на этот счет быть не может. Свое решение крымчане приняли окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане.

В то же время Гемпель посоветовал Киеву плотнее заняться мирным урегулированием ситуации на Донбассе, а вот крымчан - оставить в покое.

Ранее глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба предложил странам-членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в "международную платформу деоккупации Крыма".