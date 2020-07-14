Крымчанам предложили страховать жилье в платежке за ЖКУ

В начале сентября жители крымских городов и поселков получат платежки на оплату коммунальных услуг, которые рассылает Единый информационный расчетный центр (ЕИРЦ), с новой строкой. В них впервые появится графа "страхование недвижимости". Никуда ходить не надо и заключать договоры тоже. Достаточно перечислить символическую сумму страховой компании, и на один месяц квартира или дом будут в безопасности - это минимальный срок.

- Договор-оферта будет размещен на сайте в личном кабинете ЕИРЦ. Это будет фиксированная ежемесячная страховая премия (100 рублей) и фиксированная страховая сумма (150 тысяч), - говорит представитель компании - страхового брокера Надежда Кириевич.

За эти деньги крымчанам обещают полный пакет рисков, в том числе пожар (включая поджог) и противоправные действия третьих лиц. Даже если клиент залил соседа, это тоже будет страховым случаем. Ему обещают выплатить некую сумму, чтобы урегулировать отношения с пострадавшими. Из максимального размера страховой выплаты в 150 тысяч рублей 120 тысяч составит страхование недвижимого имущества и 30 тысяч - страхование гражданской ответственности.

При несчастном случае сначала нужно взять справку от компетентных органов, будь то МЧС или управляющая компания, о том, что инцидент имел место. Затем уже с этой справкой и паспортом можно обращаться в страховую компанию за выплатой.

Услуга страхования жилья на условиях публичной оферты будет доступна и в городе, и в селе (частные домовладения). В программу не принимаются ветхие строения с износом более 70 процентов, здания, предназначенные под снос, а также дома барачного типа и квартиры с печным отоплением. Кроме того, не будет страховаться частная недвижимость, используемая в коммерческих целях.

Какая компания будет страховать риски крымчан в рамках новой программы, определит открытый конкурс. Подать заявку на участие может любая из них. Сначала это будет только одна компания, потом могут набрать еще несколько участников.

Стоит признать, что даже максимальная сумма страховой выплаты в размере 150 тысяч рублей не так уж велика и может покрыть разве что самые неотложные расходы при серьезном ЧП в доме или квартире. С другой стороны, ежемесячный платеж в размере 100 рублей посилен каждому владельцу жилой недвижимости. В любом случае, крымчане будут сами решать, участвовать им в программе страхования или нет.

Кстати

Стоит отметить, что в Москве аналогичная программа существует уже несколько лет и охватывает 60 процентов жилой недвижимости. В других регионах России в добровольном страховании жилья на условиях публичной оферты участвуют 10 и более процентов владельцев квартир и домов.