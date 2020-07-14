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14.07.2020 14:40

Крымский кот Мостик стал журналистом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главный живой талисман Крымского моста кот Мостик трудоустроен в редакцию информационного агентства РИА Новости Крым в Симферополе. Об этом любимец публики сообщил на своей странице в ВКонтакте.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Кот-талисман Крымского моста нашел новое место работы

Мостик конкретизировал, что будет теперь работать по основному профилю СМИ - то есть станет журналистом.

- Ни одна мышь (новость) мимо меня не пробежит! - заверил Мостик. - Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей.

Пользователи соцсетей поздравили Мостика с назначением и авансом назвали его "очаровательным журналистом".

Напомним, накануне ровесник Крымского моста Кот Мостик рассказал о смене работы и места жительства, но никто из пользователей соцсетей не угадал, куда же переезжает питомец мостостроителей. Большинство блогеров предположили, что местом его трудоустройства станет один из возводимых в стране грандиозных мостов.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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