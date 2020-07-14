С мощным зарядным устройством сравнил Сочи глава курорта Алексей Копайгородский. По словам мэра, здесь люди за две-три недели заряжаются солнцем, светом и морем, поэтому, вернувшись домой, они буквально светятся и здоровы на год вперед.

Мы встретились вскоре после отмены карантина, который кубанские власти в связи с пандемией объявили еще в конце марта. Почти три месяца сочинские здравницы и отели пустовали, и вот они снова распахнули свои двери перед отдыхающими.

Корреспонденты "РГ" стали свидетелями, как в Сочи буквально хлынул поток туристов. Готов ли город к встрече многочисленных гостей? Какие меры приняты властями для их безопасности? В чем особенности нынешнего сезона? Об этом и многом другом мы попросили рассказать мэра главного российского курорта Алексея Копайгородского.

Алексей Сергеевич, можно считать, что после отмены карантина курортный сезон наконец начался?

Алексей Копайгородский: Это произошло гораздо раньше. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, сезон в Сочи традиционно открылся с начала лета - с первого июня. Именно в этот день начали работу санатории с медицинской лицензией. А с шестого июня открылись первые пляжи в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подготовка к сезону прорабатывается всегда с разных сторон. Люди ведь едут не просто пожить в номере с красивым видом, но и хотят увидеть что-то новое и интересное. Мы работаем в тесной связке со всеми отельерами, курортами Красной Поляны, Сочинским нацпарком, Кавказским биосферным заповедником. Сочинский национальный парк в этом году открывает 150 туристических маршрутов. Продолжается работа и над масштабным туристическим проектом "Золотое кольцо Боспорского царства", поэтому в Сочи будет интересно и тем, кто увлекается историей и археологией.

Отмечу, что после снятия ряда ограничительных мер курорт постепенно возвращается к привычной жизни. Открылись прогулочные площадки, туристические маршруты и парки. Горноклиматические курорты тоже дали старт сезону. Начали работать канатные дороги, панорамные площадки, байк- и скейт-парки. А в сноупарке, благодаря уникальной климатической зоне, можно покататься на сноуборде даже в июне. Ну и, конечно, туристы летом приезжают на курорт ради моря. Его чистота - наша особая забота. Хотел бы поблагодарить губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и Минстрой РФ за предложение разработать комплексную федеральную экологическую программу "Сочи - жемчужина России" и участие в ее реализации. Она поможет продолжить дальнейшую модернизацию систем водоснабжения и водоотведения на курорте. В том числе и благодаря ей будет создана централизованная система водоотведения, которая полностью исключит попадание стоков в Черное море.

Не случайно лучшие сочинские пляжи были отмечены международными экологическими сертификатами "Голубой флаг"...

Алексей Копайгородский: Это международная награда, ежегодно вручаемая пляжам, прибрежная полоса которых отвечает высоким стандартам качества, а вода пригодна для безопасного купания. Экологический знак "Голубой флаг" в этом году получили 24 российских пляжа, в том числе 21 - в Сочи. Наши пляжи начали участвовать в этом конкурсе в 2018 году. В первый раз награду получили шесть территорий. В 2019 году - уже 13. И вот сейчас международный экосертификат "Голубой флаг" присвоен 21 сочинскому пляжу. Чистота моря, качественное обслуживание, благоустройство пляжных территорий и безопасность отдыхающих - те столпы, на которых основывается курортная сфера Сочи. И признание международного сообщества - показатель того, что мы находимся на правильном пути.

Алексей Копайгородский: После снятия ряда ограничительных мер курорт постепенно возвращается к привычной жизни. Фото: Владимир Аносов

Вы стали мэром Сочи в сентябре прошлого года, поэтому нынешний курортный сезон для вас - первый. Какие перемены произошли за этот год в городской инфраструктуре?

Алексей Копайгородский: Первым делом мы спросили у самих сочинцев, что больше всего нужно горожанам, что их волнует. Одним из наиболее частых запросов была реконструкция Ривьерской набережной. Это знаковое для Сочи место, поэтому было важно сохранить исторический облик объекта. Надеюсь, это удалось. После завершения курортного сезона строители начнут второй этап реконструкции. На верхней части набережной будет разбит еще один сквер, а через реку Сочи построят пешеходный мост, который соединит "Ривьеру" с морским вокзалом, пляжем "Маяк".

К началу сезона закончен первый этап реконструкции набережной реки Мацеста и проведено благоустройство набережной вдоль реки Сочи. Появились новые прогулочные зоны, что наверняка порадует гостей курорта. Как и фонтаны, которые с начала лета возобновили свою работу. Ко Дню города, в конце мая, мы открыли обновленную площадь перед зданием вокзала. Это знаковое место как для гостей курорта, так и для самих сочинцев. Именно горожане обратились к нам с просьбой благоустроить территорию, очистить ее от лишних конструкций, что и было сделано при поддержке губернатора Кубани и главы РЖД. Привокзальная площадь теперь обрела новый современный облик. Там появились две парковки общей вместимостью сто автомобилей, полоса движения общественного транспорта с четырьмя остановками, удобные зоны отдыха для пассажиров и даже детская площадка.

Можете назвать преимущества Сочи, отличающие его от других популярных мировых курортов?

Алексей Копайгородский: Рано утром ты у теплого моря, а через час - уже в горах. Этот контраст всегда удивляет всех гостей курорта - в том числе и высокопоставленных политиков, всемирно известных спортсменов. Ну и, безусловно, главным природным лечебным фактором является Мацеста - уникальная сероводородная вода. Не случайно в центре герба Сочи изображена чаша, наполненная огненной водой. Ее целительная сила всем хорошо известна, поэтому как в прошлые годы, так и в нынешнем сезоне люди стремятся сюда за здоровьем. К слову, с момента открытия в 1902 году на Мацесте первой бальнеолечебницы здесь отпущено свыше 220 миллионов процедур. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 миллиона человек. Это внушительная цифра - результат в том числе участия сочинских здравниц в программе "Открытый Юг". Санатории предлагают в межсезонье - с октября по апрель - услуги по невысокой фиксированной цене. Так будет и в нынешнем сезоне.

Насколько известно, в этом году вы стали инициаторами очень важного для страны проекта, связанного с оздоровлением медиков, участвующих в борьбе с пандемией. Расскажите подробнее о нем.

Алексей Копайгородский: Да, мы предложили обеспечить медиков бесплатным отдыхом в здравницах курорта. Поправить здоровье в сочинских санаториях российским медикам и членам их семей предлагается с октября 2020 года по май 2021-го. Проект уже нашел позитивный отклик в Государственной Думе, и мы надеемся, будет поддержан на правительственном уровне. Это позволит отблагодарить медицинских работников за их самоотверженный труд в условиях борьбы с коронавирусом.

Будем надеяться, что курорт Сочи в этом году заработает на полную мощность. Возобновятся и событийные мероприятия. Курорту есть что предложить своим гостям. Поэтому говорю всем: приезжайте в Сочи. Мы вам всегда рады!

Ключевой вопрос

Многие выбирают Сочи еще и потому, что курорт неоднократно был назван одним из самых безопасных городов страны. Сегодня это актуально не только с точки зрения работы правоохранительных структур, но и с учетом пандемии коронавируса.

Алексей Копайгородский: Эта работа проводится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и всеми силовыми структурами. Под строгим контролем в городе остается эпидемиологическая ситуация. Обсерватор продолжает функционировать, но только для прибывающих из-за границы граждан. В аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, а также на автомобильном посту "Магри" у въезжающих продолжат измерять температуру. Если самочувствие туриста вызовет подозрение у сотрудников Роспотребнадзора, ему надо будет пройти дополнительное обследование. Под особым контролем находится 190 сочинских пляжей, на которых работает 700 спасателей. В нынешнем году на муниципальных пляжах установлены камеры видеонаблюдения. Это сделано и для профилактики правонарушений, и в помощь спасателям. Также на некоторых пляжах появились камеры хранения. Все это вместе с работающей не первый год в Сочи системой "Безопасный город" делает отдых действительно безопасным.