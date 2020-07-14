Откуда берутся постоянные гости в отеле Геленджика?

Есть места, которые с первой же секунды настраивают гостя на релакс, и Геленджик, бесспорно, в их числе. Встреча с этим городом - как свидание с лучшим другом. Сосны, смыкающие свои лапы над головой, синее блюдце Геленджикской бухты в нарядном обрамлении белоснежного парапета набережной и неповторимая атмосфера тихой радости, словно разлитая повсюду, - это Геленджик.

Городу повезло с локацией: горы защищают его от северных ветров, а сочетание морского и горного климата делает пребывание здесь комфортным в любое время года. Курортная зона, протянувшаяся на тысячу метров вдоль линии моря, - любимое место для променада туристов. Если бы не преимущественно русская речь, можно подумать, что ты где-нибудь в Ницце. Кстати, иностранцы нередко отмечают эту похожесть Геленджика на курорты французской Ривьеры.

Идти по тенистым аллеям с пицундскими соснами, вдыхая запахи моря и разглядывая встречных пешеходов, или ехать на велосипеде по длинной велодорожке вдоль бухты увлекательно и приятно. По пути встретятся роскошные клумбы, фонтанчики, кафе, комфортабельные гостиницы, санатории, рекреационные зоны и развлекательные центры. Самые "звездные" отели сосредоточились либо на первой береговой линии, либо в шаговой доступности от пляжа и набережной. Курортный комплекс "Приморье GRAND RESORT HOTEL" от моря отделяют всего 80 метров. Туристы оценивают его расположение на 9,6 балла из десяти. Но отель не имел бы четыре звезды, если бы не предложил своим гостям еще и массу других преимуществ: благоустроенный песчаный пляж, комплекс бассейнов с морской водой, Wellness- и SPA-центры, рестораны и бары с авторской кухней. Для тех, кто предпочитает оздоровительный отдых, в курортном комплексе работает клиника восстановительной медицины "Ланцетъ", соединенная теплым переходом с главным корпусом отеля.

Территория отеля, на которой уместилось более пяти тысяч растений, напоминает райский сад с азалиями, рододендронами и оливами. Впрочем, сегодняшнему искушенному туристу мало красивых картинок. Тот, кто жил в брендовых отелях Европы, хорошо знает, как устроена индустрия гостеприимства, и хочет за свои деньги получить похожее. Тем более выбор сегодня есть. Период самоизоляции был для комплекса сложным, как и для всех. Но отель не переставал напоминать о себе в соцсетях, сообщал новости о том, как готовится к сезону.

Остаться в строю - задача для самых сильных, трудности их только закаляют. Как итог - сегодня бронирования в отеле превышают привычные показатели. В курортном комплексе особенно ценят постоянных гостей. Здесь все настроено на то, чтобы путешественники не изменяли привычному уровню сервиса. Особенно здесь рады семейным парам и родителям с детьми. Сервис адаптирован под их интересы: детский игровой клуб, экскурсии, ежедневные развлекательные программы, спортивные тренировки, мастер-классы, специальное детское меню.

- Отдыхали с мужем в сентябре 2019 года. Отель выбирала по местоположению и отзывам. Ехали просто к морю и солнцу, - рассказала Ольга Игнатенко из Москвы. -Наше удивление началось сразу по прилету - позвонили из отеля и сообщили, что наш номер готов. Первое впечатление просто потрясающее. Обязательно приедем еще!

Чем подкупает туриста "Приморье GRAND RESORT HOTEL"? Уважением и вниманием к гостю. Персонал вышколен и приветлив, а в номерах есть все, чтобы отдых был на высоте: системы климат-контроля, мини-бар, косметические принадлежности, халаты и тапочки. Белоснежное выглаженное постельное белье, удобные кровати, масса приятных "фишек" для гостей, например, комплимент в виде шампанского и фруктов для молодоженов или персональный халат с именем для постоянного гостя. Все это -маленькие слагаемые хорошего сервиса, что означает: о тебе думали и заботились, поэтому стоит вернуться.

Завтраки в отеле великолепны и всегда заслуживают высоких оценок. Вообще территория вкусов "Приморья" впечатляет: здесь работают несколько изысканных ресторанов и баров. А в июле курортный комплекс представил проект "Гастрономическая набережная "Приморье". Новый фуд-корт расположен на пляже, рядом с отелем. В зоне питания уже работают четыре заведения паназиатской, узбекской, кавказской и американской кухни. Также здесь завершается строительство нового ресторана "Сыроварня" Novikov Group. Его открытие запланировано на сентябрь.

- Отель тянет на типичные турецкие All inclusive. Вряд ли найдется что-то на Черноморском побережье с похожими условиями проживания и соотношением "цена-качество", - считает турист Вячеслав Чекмарев из Сургута. - Особенно впечатлили массаж и спа-процедуры в клинике "Ланцетъ", которая находится на территории.

Это важная деталь: живя в отеле, можно посетить центры стоматологии, женского здоровья, эстетической медицины и косметологии, пластической и реконструктивной хирургии. Для тех, кто хочет совместить отдых и оздоровление, в клинике "Ланцетъ" предусмотрели специальные программы для повышения иммунитета, реабилитации, восстановления сил и энергии.

Территория отеля, на которой уместилось более пяти тысяч растений, напоминает райский сад с азалиями, рододендронами и оливами

Выйдя за территорию курортного комплекса, стоит посетить потрясающие природные экскурсии, крутой аквапарк, дельфинарий, океанариум, сафари-парк и концерты звезд, которые очень любят приезжать в Геленджик. И не удивляйтесь, если встретите их в "Приморье" - именно здесь чаще всего гостят селебрити.

Лето пройдет, но следом за короткими путешествиями восстановятся и деловые поездки. В курортном комплексе для делового туризма предназначен конгресс-центр вместимостью до 600 гостей: 624 квадратных метра площадей для мероприятий и конференций, летняя терраса и лобби-бар для отдыха и делового общения, переговорные комнаты. Работать, глядя на сосны и море, совмещая труд с релаксом высшего уровня, - истинное удовольствие, которое нельзя пропустить.