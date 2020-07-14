Стремительно увеличивается количество авиарейсов в Сочи: если 21 июня, когда в крае объявили о снятии карантина, здесь приземлились 83 лайнера, то уже на следующий день их было 117. С 1 июня по 1 июля в город прибыли 45 тысяч туристов. А уже 7 июля город встретил стотысячного гостя. Отмена ограничений по коронавирусу стала спусковым крючком, по сигналу которого уставшие в самоизоляции соотечественники рванули на юг - к морю, солнцу и высоким горам.

Город под пальмами

Как известно, Сочи - самый северный город в мире с субтропическим климатом. Здесь яркое солнце, чистое море и замечательные пляжи. Но местные чиновники ходят на них не загорать, а работать.

- Всего в городе 190 пляжей, в том числе 82 - муниципальных, - поясняет директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Эксперты говорят, что так хорошо оборудованных прибрежных территорий нет ни на одном нашем курорте. Не случайно в нынешнем году 21 пляж Сочи из 24 в России стал обладателем престижного международного сертификата "Голубой флаг". Это далось непросто, мы действительно к морю как на работу ходили, чтобы контролировать подготовку к началу сезона. Зато сейчас горожане и наши гости могут отдыхать на благоустроенных территориях, соответствующих высоким стандартам. Это экологически чистая морская вода, пятикратная уборка, обязательная доступность для маломобильных граждан - пандусы и дорожка, ведущая по гальке прямо в море. Конечно, приятно слышать слова благодарности от отдыхающих. Многие приезжают сюда каждый год и вместе с нами радуются переменам.

Ушли от сезонности

Светлана Батяйкина после зимних Олимпийских игр в администрации города занялась реализацией концепции развития Сочи как столицы событийного туризма. Во многом благодаря этому удалось уйти от сезонности, и город стал круглогодичным курортом.

- Была опасность, что судьба многих олимпийских столиц не минует и Сочи, что интерес к нему со временем угаснет, - признается она. - Поэтому мы отправились по городам и весям, и прежде всего в Москву, для популяризации Сочи. Постепенно появилось так много инициатив и предложений, что пришлось отбирать самые лучшие. Нынешний сезон планировался таким же ярким и насыщенным на события, но пока все массовые мероприятия отменены. Однако не теряем надежды, что наиболее значимые из них все же состоятся. Осенью ждем гонку "Формула-1" и "Кинотавр".

По словам Батяйкиной, благодаря огромной работе всех городских структур, правоохранительных органов и самих сочинцев во время карантина курортный сезон стартовал по расписанию. Правда, массовые мероприятия остаются под запретом. Чем же, спрашивается, заняться курортнику?

Сочи удалось уйти от сезонности, и город сегодня стал круглогодичным курортом

- Укреплением своего здоровья, - советует вице-мэр Владимир Пушкарев, курирующий в администрации города курортную отрасль. - Для этого в Сочи есть все возможности - от богатой лечебной базы наших здравниц до уникальных природных факторов. Все знают Сочинский национальный парк, Кавказский государственный биосферный заповедник, где активно развиваются экологический и аграрный туризм. Небольшие группы ждут в форелевых хозяйствах, где можно самим половить рыбку, которую вам тут же приготовят. Соскучившиеся по курортникам отели встречают их с распростертыми объятиями. Цены большинство наших здравниц стараются держать на уровне прошлого года. А некоторые оздоровительные комплексы, например наша знаменитая "Мацеста", даже снизили их почти вполовину. Туристов ждут и в нашем горном кластере, на Красной Поляне, где масса вариантов для интересного и безопасного отдыха.

Манят горы

Краснополянские курорты в народе называют "русским Куршевелем". Знаменитый курорт расположен на территории Кавказского государственного биосферного заповедника. Ежегодно 250 тысяч туристов ходят по его тропам. Вот и мы, проделав вместе с заместителем директора заповедника Ольгой Пеговой путь всего в два с половиной километра, поднялись на смотровую площадку, откуда была прекрасно видна вся Красная Поляна.

- Если хочешь разгрузиться и отдохнуть, надо ехать в горы, - считает Ольга. - Летом здесь даже интереснее, чем на побережье. Вокруг потрясающая красота. Идя по тропам, можно встретить туров, оленей, зубра, косуль, енотов, а некоторые даже медведей видели. За время карантина природа отдохнула, и птицы свили гнезда прямо на маршрутах. Мы рекомендуем путешествовать малыми группами от трех до десяти человек.

25 эколого-туристических маршрутов проложены в самых интересных местах Кавказского заповедника. Наиболее популярные у туристов - "Купель" и "Кругозор". Чуть в стороне от заповедника расположен курорт "Красная Поляна" - это часть горного кластера олимпийского проекта. Здесь самый продолжительный катальный сезон. В некоторых долинах на высоте 2200 метров до сих пор лежит снег. Для любителей горного загара расставлены шезлонги и трамплины для лыжных трюков.

По словам вице-мэра Владимира Пушкарева, у Сочи появилось много фанатов, которые посвящают любимому курорту посты и целые паблики в социальных сетях. "Мы их с удовольствием читаем и радуемся, что гостям у нас нравится", - говорит замглавы.

Навигатор

Навстречу ласковой волне

В Сочи сейчас работают:

гостиницы "5 звезд" - 23 объекта;

гостиницы "4 звезды" - 68 объектов;

гостиницы "3 звезды" - 209 объектов;

гостиницы "2 звезды" - 127 объектов;

гостиницы "1 звезда" - 65 объектов.

Кроме того, туристов ждут 938 объектов категории "без звезд" (гостевые дома, кемпинги, мини-отели). Потенциал номерного фонда сочинских объектов размещения позволяет принимать более 200 тысяч человек единовременно.

По данным федеральных и региональных туроператоров, с каждым днем растет активность бронирования сочинских мест отдыха. Сейчас ежедневно бронируется от 700 до 1000 мест размещения. Основные регионы, откуда прибывают туристы, - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области, Новосибирск, Башкирия и Поволжье.

Кстати

Сочи может предложить отдых для любого гостя - от бюджетных гостевых домов от 900 рублей в сутки до отелей премиум и де-люкс класса.