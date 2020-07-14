Тем, кто хочет сделать классные фотографии, которыми будет приятно похвастаться в соцсетях, обязательно стоит приехать в Анапу. Ей есть чем удивить самых взыскательных туристов, исколесивших даже полсвета.

Один из кварталов улицы Горького - главной пешеходной на курорте - превратили в огромный светомузыкальный тоннель. Тысячи ламп вечером переливаются всеми цветами радуги под различные мелодии над головами туристов. Зрелище поистине завораживающее.

Во время подготовки к летнему сезону город украсили более 140 тысячами цветов - ими можно любоваться на набережной, в скверах и парках, на городских клумбах. Знаменитые цветочные часы на углу улиц Ленина и Крепостной также облекли в свежий наряд из 6500 колеусов и гацаний (этот экзотический гость родом из Южной Африки, его называют "африканской розой" или "полуденным золотом").

Столь желанную в жаркое лето прохладу дарят совершенно непохожие один на другой анапские фонтаны. Среди них - большой светомузыкальный комплекс на площади перед зданием администрации. Водная феерия также встречает гостей города в парке "Ореховая роща", в сквере на бульваре Евскина, на улице Ленина, на набережной.

Новинками стали фонтан в реке Анапке в начале Пионерского проспекта и "Сердце Влюбленных" на бульваре Гудовича. Это плоскостной светомузыкальный фонтан в виде сердца. Бьющие из-под земли струи воды можно трогать руками и перебегать через них, если, конечно, не боитесь намочить одежду. Особенно этот фонтан любят дети. Рядом еще одна оригинальная фотозона - дизайнерские лавочки из темного металла в форме гигантских сердец. Необычные декоративные элементы - фонари-"паруса" - установлены вдоль набережной.

Насладиться прогулками среди цветов и зелени можно в парках и скверах, которых на курорте немало. Один из самых популярных - "Ореховая роща", где можно полюбоваться огромным розарием и фонтаном, а отправив ребенка порезвиться в детском городке,- присесть в тени грецких орехов на лавочке. "Орешка", как называют рощу местные жители, находится на берегу, до галечного пляжа - рукой подать.

Другой популярный парк - широкий, утопающий в зелени бульвар Гудовича. Он проходит от улицы Ленина с памятником вождю мирового пролетариата до набережной. На бульваре расположен скейт-парк и спортплощадка для молодежи, бювет с местной минеральной водой, а также краеведческий музей.

Парк 30-летия Победы - это не только фонтан и цветочные клумбы, но и городок аттракционов на любой вкус и возраст, а также крупнейший в Анапе аквапарк "Золотой пляж" и построенный в этом году грандиозный автотрек "Формула-1". Здесь же находится знаменитая Летняя эстрада, где в сезон собирают полные залы российские звезды. Ну и, конечно, никто не уйдет отсюда без фотографии с популярным символом курорта - с белой шляпой из старого шлягера.

Кипарисовое озеро в окрестностях села Сукко стало героем бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Фото: Максим Бессалый

В окрестностях Анапы - достопримечательности более масштабные. Вот где настоящий Клондайк для любителей природы и ярких кадров на память об активном отдыхе. Местом паломничества туристов стало Кипарисовое озеро недалеко от села Сукко, где прямо в воде растут 32 североамериканских болотных кипариса. Кто их здесь посадил и когда, доподлинно неизвестно, но деревья прекрасно прижились в местном климате и стали героями бесчисленных телепрограмм и фотосессий. Их изображение украшало даже страницы журнала National Geographic. По берегам вдоль озера также растут скальные дубы, грабовые и фисташковые деревья, можжевельники, скумпии, пицундская сосна. Вот такой дендрарий в естественных условиях.

Еще одна туристическая Мекка - природный заповедник "Утриш", неповторимый по красоте и ландшафту уголок природы с уникальной флорой и фауной. Его площадь - более девяти тысяч гектаров. По многообразию видов растений, произрастающих в заповедниках России, "Утриш" входит в тройку лидеров. Здесь огромное число эндемиков и реликтов, в том числе это основное место обитания черепахи Никольского. Горы, водопады и галечный берег с прозрачной морской водой - настоящий рай на земле. В заповедники организуют несколько экскурсий.

- Сейчас у нас два основных пеших маршрута - "Савина щель. Тропой черепахи" и "Каньон". Их длительность - два с половиной-три часа. Можно заказать как групповые экскурсии, они начинаются в восемь утра, так и индивидуальные - на любое удобное время. Еще у нас есть морская экскурсия от полуострова Большой Утриш к водопаду Жемчужный длительностью около двух часов, - рассказала специалист отдела экологического просвещения заповедника Анна Павлова. - В ближайшее время открываем новый маршрут "Савина щель. Партизанской тропой". Это будет культурно-историческая экскурсия, основным объектом показа станет место дислокации одного из партизанских отрядов. Наши специалисты воссоздали землянку, где жили бойцы. Гид будет заводить в нее туристов и рассказывать о быте партизан. В 2021 году планируем открыть еще один маршрут "Савина щель. В гармонии с природой". Это будет первый в Анапе инклюзивный маршрут с обеспечением безбарьерной среды. Сделаем деревянный настил, по которому будет удобно передвигаться на колясках, установим информационный щит со шрифтом Брайля.

Савина щель - уникальный уголок природы, и именно здесь наиболее высока вероятность встретить краснокнижную черепаху Никольского. А во время прохождения тропы "Каньон" можно увидеть знаменитые можжевелово-фисташковые редколесья, для сохранения которых и был изначально создан заповедник "Утриш". Гости насладятся потрясающими видами, целебным воздухом, наполненным ароматом можжевельника, увидят величественную скалу Перерванную, к которой по легенде был прикован Прометей. А внимание любителей истории наверняка привлечет действующий маяк-памятник с барельефами в честь моряков Азово-Черноморской флотилии, расположенный на каменном мысе рядом с заповедником и дельфинарием.

Кстати

Ласточкино гнездо

Если спросить местных жителей, где лучше всего запечатлеть себя на фоне морских просторов и панорамы Анапы, самый распространенный ответ будет такой: "Смотровая площадка, расположенная неподалеку от села Супсех, которую называют Ласточкиным гнездом". Ласточки и правда здесь живут, а от высоты и чистейшего воздуха захватывает дух.

Еще одна дивная смотровая площадка и вместе с тем местная достопримечательность - лестница "800 ступеней" между Анапой и Супсехом. Она спускается по крутому высокому берегу к дикому галечному пляжу. Безусловно, не каждому по силам одолеть такой подъем, но на всем протяжении лестницы предусмотрены места для отдыха, где можно перевести дыхание и полюбоваться живописными морскими просторами.

Не менее красивые виды открываются на смотровой площадке возле стелы с парящим орлом. В хорошую погоду отсюда видно даже станицу Благовещенскую, а это больше 20 километров по берегу. Перед глазами - и море, и курортный город как на ладони, и степь, и горы, и виноградники. Стела, установленная на пути из Супсеха к Варваровке, символизирует начало Великого Кавказского хребта, который берет начало рядом с Анапой.