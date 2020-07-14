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14.07.2020 10:25

"Ротор" в премьер-лиге

Волгоградцы ждут от своей команды зрелищного футбола, даже несмотря на ее скромный бюджет
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 152(8206)
Пока клубы премьер-лиги в спешном порядке пытаются доиграть чемпионат, волгоградский "Ротор", выигравший турнир в ФНЛ, ждет нового сезона. В элиту отечественного футбола знаменитый клуб не попадал 16 лет. Многих интересует, насколько толст командный кошелек, но руководство клуба уходит от прямого ответа. С какими финансовыми возможностями идет "Ротор" в сильнейшую лигу России, разбиралась "РГ".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Бюджет строится по нескольким позициям. Есть первая и вторая команды. Вторая или продолжит выступать в первенстве Профессиональной футбольной лиги, или будет участвовать в турнире дублеров. Сюда же входит содержание "Волгоград-арены". А еще у нас есть команда по регби. Везде есть фонд оплаты труда и премиальные, - говорит генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский. - Мы рады тому, что имеем. У нас нет долгов, со всеми рассчитались, живем по средствам. Выступать в РПЛ можно с любым бюджетом. Вопрос: как выступать?

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости www.ria.ru
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Учредителем "Ротора" является администрация региона. Поэтому главный финансовый документ клуба верстается не на сезон, который проходит по системе "осень - весна", а на календарный год. И в РПЛ "Ротор" идет с тем, что есть. На весь клуб - около 500 миллионов рублей. Очевидно, что основная часть средств уходит на главную футбольную команду. Это деньги из областной казны, а также внебюджетных источников. Руководители заняты поиском спонсоров для премьер-лиги, но здесь пока никакой конкретики.

В интернете был опубликован проект сметы, согласно которой "Ротор" просил у региона 1,7 миллиарда рублей. Из них почти 1,4 миллиарда - на первую команду. Сейчас очевидно, что таких денег не будет. Впрочем, пример "Тамбова", официально самого бедного клуба РПЛ, показывает: в футбол действительно играют не деньги, а люди. Скромный дебютант лиги отнюдь не выглядит мальчиком для битья - тамбовчане уже дважды обыграли "Спартак".

Основной вопрос - это комплектование команды. Новости о трансферных миллионных тратах "Зенита" и "Локомотива" на игроков для остальных российских клубов иная финансовая реальность. "Ротор" сохранил часть состава, завоевавшего "золото" ФНЛ, и сейчас ищет бесплатное усиление. Новых футболистов можно получить, либо договорившись со спортсменами без действующего контракта, либо взяв игрока в аренду из другой команды.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Пока что волгоградцы пополнились защитниками Олегом Кожемякиным из "Шинника" и Валерием Почивалиным из казахстанского "Иртыша", а также опытным вратарем Александром Довбней, у которого закончились трудовые отношения с "Оренбургом". На просмотре еще игроки из "родной" ФНЛ.

- Ведем переговоры с иностранцами. Но из-за коронавируса они не могут прилететь к нам. Кто-то еще участвует в продолжающемся чемпионате России. Со стороны клуба делается все, чтобы игроки скорее оказались у нас, - прокомментировал ситуацию главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич. - Если б я не видел перспективы, меня бы здесь не было.

Среди тех, кто остался с прошлого сезона, - единственный волгоградский легионер Бека Микелтадзе. Он тоже не может вернуться из Грузии, так как закрыты границы. С рядом высокооплачиваемых игроков не удалось сойтись в деталях личных договоров. Так, город покинул чемпион страны в составе московского "Локомотива" Виталий Денисов. Не устроила новая зарплата и самого дорогого футболиста ФНЛ Дениса Ткачука, а также голкипера Юрия Нестеренко. Они явно рассчитывали на более значительное повышение ставки. Впрочем, с Ткачуком и Нестеренко переговоры еще продолжаются. Однако после согласия Довбни шансов на попадание в состав у Нестеренко немного.

Фото: РИА Новости
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Укорять футболистов за желание заработать нельзя. Но не очень понятно, где тому же Ткачуку смогут предложить больше, чем в Волгограде. Сюда он перешел из "Крыльев Советов". Если игрок, которому уже за 30, перестал пробиваться в состав одного из аутсайдеров РПЛ, вряд ли его захотят видеть в другой команде "премьерки". Да, для ФНЛ он по-прежнему очень качественный игрок. Например, "Торпедо" уже сделало ему предложение. Но ради денег отказываться от более сильной лиги? Нужен ли футболист с таким представлением о спортивном духе? Сейчас в команде остались те, кому интереснее биться с ЦСКА и со "Спартаком", чем с "Факелом" и "СКА-Хабаровском".

- После долгой паузы втягиваться в тренировочный процесс сложнее. Но тренер по физподготовке делает все правильно. Мы смотрим игры соперников, которые попадутся нам в премьер-лиге, и ждем момента, чтобы самим сыграть, - сказал капитан команды Азат Байрыев.

Вероятно, можно ждать новичков из того клуба, который вылетит из РПЛ. Мы не знаем личных условий их контрактов, но часто прописывается возможность расторжения даже многолетнего соглашения, если команда понижается в классе. Так что квалифицированных игроков можно получить без отступных выплат их прежним "владельцам".

Кстати

Каждый матч на "Волгоград-арене" обходится клубу в 4,8 миллиона рублей. Это аренда, услуги охранников и стюардов. Однако, согласно финансовому отчету, опубликованному РФС, доходы в день матча составляют почти 50 миллионов рублей. Посещаемость у "Ротора" была лучшей в ФНЛ с огромным отрывом от остальных. Руководство обещало, что сильно поднимать цену на билеты не будет, так как платежеспособность населения невелика. Кстати, основная строка денежных поступлений (716 миллионов рублей) имеет очень расплывчатую формулировку "прочие операционные доходы".

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