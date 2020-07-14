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14.07.2020 17:32
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как облегчить сон во время жары

Текст: Ольга Орлова
Фото: EPA/PAUL BUCK Фото: EPA/PAUL BUCK
Фото: EPA/PAUL BUCK

В большинстве регионов страны наступил самый жаркий сезон. В связи с этим, о том, как сделать сон легким даже при высоких температурах, рассказала "Звезде" член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова.

По ее словам, обязательно нужно позаботиться об увлажнении воздуха. Отлично, если есть увлажнитель. Если нет - достаточно поставить таз с холодной водой, раскрыть настежь окна. Постельное белье использовать рекомендуется только натуральное, из льна или хлопка. Синтетические ткани не дают коже дышать.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Может ли коронавирус попасть в дом через кондиционер

А вот оставлять включенным на всю ночь кондиционер или сплит-систему врачи не рекомендуют.

Это грозит негативными последствиями для здоровья, особенно если пользоваться ими неправильно, предупреждает врач-терапевт 20-й горбольницы Ростова-на-Дону Алевтина Морозова. Так, от длительного пребывания под сплит-системами развиваются заболевания верхних дыхательных путей, поскольку высушивается естественная преграда для бактерий слизистая оболочка носа.

Высушивается также слизистая глаз, что грозит синдромом сухого глаза. Разница температур воздуха за окном и в квартире не должна быть выше семи градусов, но зачастую это правило пользователи систем кондиционирования не соблюдают.

Отсутствие регулярной чистки кондиционера приводит к развитию патогенных микроорганизмов - вирусов, бактерий и грибков, чреватых обострениями у больных астмой и аллергией, а также распространением болезни легионеров. Добавим к этому закрытые окна и отсутствие свежего воздуха в помещении во время сна.

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