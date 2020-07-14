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14.07.2020 09:31

Где взятки гладки

Ростовская область заняла второе место среди самых коррумпированных регионов
Текст: Николай Грищенко, Леонид Федоров
Российская газета - Экономика Юга России № 152(8206)
Генеральная прокуратура России опубликовала список регионов, где с начала года зарегистрировано наибольшее количество преступлений по статье 290 УК РФ "Получение взятки".

По итогам пяти месяцев на первом месте антирейтинга оказалась Москва - 126 дел. На втором месте Ростовская область - 87 дел, на третьем Татарстан - 83, на четвертом Брянская область - 75, а замкнул пятерку антилидеров еще один регион юга, Краснодарский край, где выявлено 69 фактов нарушения закона. Примечательно, что Ростовская область уже третий год подряд по уровню коррупции уверенно занимает второе место, а Кубань в то же время стабильно находится на четвертой или пятой позиции.

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости
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Впрочем, как говорят опрошенные "РГ" юристы, не стоит при этом априори считать эти регионы самыми коррумпированными.

- Возможно, такие показатели как раз говорят об эффективно налаженной системе антикоррупционного контроля, - полагает глава юридической фирмы Ростова-на-Дону Барей Нигматуллин. - В прошлом году в государственных органах Ростовской области и органах местного самоуправления проведено около 250 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Естественно, чем активнее проверяют госслужащих и их родственников, тем выше вероятность обнаружить нарушения.

Самой коррумпированной сферой остается освоение бюджетных средств, говорят правоохранители. Причем чаще всего нарушения закона допускаются в реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Демография", "Образование", "Культура" и "Здравоохранение". Кроме того, немало взяток берут при организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

По мнению профессора Института права и национальной безопасности РАНХиГС при президенте России Сергея Воронцова, в основе эффективного противодействия коррупции должна лежать готовность населения к сотрудничеству с органами власти, а также знание антикоррупционного законодательства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Эффективность антикоррупционных мер во многом зависит от того, насколько население страны понимает их необходимость, реальность коррупционной угрозы интересам каждого индивида и государства в целом, обязательность соблюдения запретов и ограничений, значение профилактики процессов, порождающих коррупционные правонарушения, ибо антикоррупционная политика не может осуществляться лишь теми людьми, кто придумывает законы и контролирует их исполнение, - считает эксперт.

Кроме того, нужно больше уделять внимания просвещению, воспитанию людей и профилактике взяточничества. Донской регион стал лидером в России по созданию сети МФЦ, а они позволяют решать проблемы без личного участия граждан. Таким образом устраняются причины и условия, порождающие бытовую коррупцию. Глава региона поручил до 1 декабря текущего года создать банк данных, в котором будет систематизирована наиболее эффективная практика формирования у учащихся учреждений среднего профессионального образования антикоррупционного мировоззрения. Конечно, сиюминутного эффекта здесь ждать не стоит, но на долгосрочную перспективу это сработает.

Прямая речь

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

- Реализация нацпроектов проходит сегодня в сложной обстановке, обусловленной пандемией и ограничениями. Основная масса правонарушений здесь связана с коррупцией, несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей. Надо принять превентивные меры, усилить контроль за использованием бюджетных средств и не допускать хищений. Для решения этих задач следует повысить слаженность и скоординированность действий правоохранительных, контрольно-надзорных органов, властей субъектов Федерации и местного самоуправления.

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

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