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14.07.2020 12:19

Видят насквозь

Таможенников ЮФО начали обучать при помощи виртуальной реальности
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 152(8206)
Команда программистов из Ростова разработала по заказу Российской таможенной академии тренажеры виртуальной и дополненной реальности. Они достаточно точно воспроизводят инфраструктуру одного из многосторонних автомобильных пунктов пропуска и таможенного поста в аэропорту Платов.
Фото: Александр Гавриленко/РГ Фото: Александр Гавриленко/РГ
Фото: Александр Гавриленко/РГ

Тренажеры могут работать в двух режимах, обзорном и обучающем. Студенты изучают все этапы прохождения людей и грузов, учатся работать с документами, принимают решения о законности перемещения товаров, транспорта и так далее.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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- Новые технологии помогают студентам ростовского филиала стажироваться, не выходя из стен вуза. Конечно, без реальной практики не обходится. Но получить основные базовые знания при помощи такой программы гораздо быстрее и проще, - говорит проректор-директор Ростовского филиала Российской таможенной академии, доктор технических наук Пётр Башлы. - Студентам интерактивный подход интересен, а преподавателям он позволяет делать акценты на тех или иных особенностях процессов контроля.

Одном из последних ноу-хау вуза стал абсолютно новый тренажер дополненной реальности. На таможне сейчас активно используют мобильные досмотровые комплексы. Раньше вся техника была зарубежного производства, но к чемпионату мира по футболу-2018 выпустили серию из нескольких десятков российских машин. Часть из них пошла на оснащение южных рубежей страны. И новый тренажер полностью воссоздает это техническое чудо. При помощи технологии дополненной реальности и очков HoloLens студенты могут не просто познакомиться с устройством комплекса, но и рассмотреть в деталях сканирующий узел, изучить оснащение кабины, зайти в операторский отсек и провести техническое обслуживание основных узлов и агрегатов.

Кстати

Недавно на таможенном посту в Адлере был остановлен автомобиль из Абхазии, который перевозил контрабанду. При досмотре в багажном отделении авто обнаружили дорожную сумку, набитую приборами ночного видения ПНВ-10Т в чехлах защитного цвета. Как говорят специалисты, предположительно такие приборы относятся к продукции военного назначения и их свободная продажа запрещена. 43-летний водитель из Саратова сказал, что груз ему не принадлежит. Он якобы должен был передать его другому человеку. Незаконный товар изъят и отправлен на таможенную экспертизу. По факту контрабанды начато расследование.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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