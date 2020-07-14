Из-за "минирования" аэропорта Краснодара эвакуировали 800 человек

Во вторник утром 800 пассажиров международного аэропорта Краснодара эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенной в самолете взрывчатке. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Сообщение о возможном минировании самолетов на стоянке поступило в аэропорт Краснодара в 10:46, - рассказал сотрудник пресс-службы аэропорта. - Все пассажиры, находившиеся в салонах воздушных бортов и в залах аэровокзала, были оперативно выведены. Все рейсы задержаны.

Машины уже обследовала оперативная группа с кинологом. Службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и ко взаимодействию с отрядами МЧС. Как только проверка закончится, аэропорт вернется к штатному режиму работы.