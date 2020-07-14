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14.07.2020 13:15
Рубрика: Происшествия

Из-за "минирования" аэропорта Краснодара эвакуировали 800 человек

Текст: Анна Юркова
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Во вторник утром 800 пассажиров международного аэропорта Краснодара эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенной в самолете взрывчатке. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Терминал аэропорта Платов эвакуирован после сообщения о минировании

- Сообщение о возможном минировании самолетов на стоянке поступило в аэропорт Краснодара в 10:46, - рассказал сотрудник пресс-службы аэропорта. - Все пассажиры, находившиеся в салонах воздушных бортов и в залах аэровокзала, были оперативно выведены. Все рейсы задержаны.

Машины уже обследовала оперативная группа с кинологом. Службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и ко взаимодействию с отрядами МЧС. Как только проверка закончится, аэропорт вернется к штатному режиму работы.

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