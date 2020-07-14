Увидеть рыцарский поединок и пляски африканских племен, поплавать с дельфинами и покататься на лошадях - все это можно сделать на одном курорте: в Анапе и ее окрестностях.

Живописный поселок Сукко оказался идеальным местом для возведения средневекового замка "Львиная голова". На склонах красивой долины возвышается крепость с бастионом и 12-метровыми башнями. Здесь на ристалище еженедельно разворачиваются бои облаченных в доспехи рыцарей, соревнующихся в силе и ловкости.

Желающих же пострелять из лука ждут в тире Робин Гуда. Каждого смельчака, независимо от того, попал он "в яблочко" или нет, защитник угнетенных посвящает в лесные разбойники. Но настоящее испытание мужчин ожидает в кузнице, где местный мастер изготавливает доспехи артистов. Возможность поиграть молотом предоставляется сильным духом и телом.

Кроме того, гости могут приобрести на память в кузнечной лавке сувениры, а затем отправиться отобедать в таверну. Посуда, мебель, кушанья - все здесь соответствует эпохе рыцарей и прекрасных дам. Однако, если средневековые блюда гостя не привлекут, повара предложат традиционные современные угощения. Ну а после обеда стоит заглянуть в музей орудий пыток, чтобы увидеть, какими методами инквизиция боролась с еретиками и ведьмами.

- Мы уже не в первый раз сюда приезжаем, - делится впечатлениями жительница Самары Валентина. - Окунуться в эпоху рыцарей всегда помогает профессиональный экскурсовод. Обязательная часть нашей программы - стрельба из лука или арбалета и гончарная терапия. А рыцарский турнир - зрелище, дающее море эмоций.

Вообще все развлекательные комплексы курорта расположены либо в самом городе, либо не более чем в получасе езды от него. Так, отъехав от Анапы всего на 10 километров, туристы, словно на ковре-самолете, переносятся на Черный континент. Побывать в Африке, не выезжая из России, - это кажется невероятным. Но в Анапе возможно все. Чтобы увидеть настоящую африканскую деревню с особенной архитектурой, традициями, атмосферой и зажигательными национальными танцами, достаточно приехать в тот же курортный поселок Сукко.

В самой же Анапе находится необычный музей-мастерская "Античная Горгиппия", где можно увидеть реплики самых известных произведений гончарного искусства Древней Греции, ныне выставляемых в Нью-Йорке, Риме, Париже.

- Наш музей - интерактивный, здесь можно поработать на гончарном круге, попробовать себя в вазописи, - рассказывает его создатель Владимир Иванисов. - Он входит в туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства". Здесь мы делаем сувениры античной тематики, которые можно приобрести. Реконструировали горгиппийский дом, внутри есть кровать, сундуки, ткацкий станок, зернотерка, амфоры, килики. Взрослые и дети могут переодеться в античные костюмы и сделать снимки в фотозоне, где установлены колесница и конь. Желающие могут пострелять по мишени из гастрофетов (древние арбалеты) и начеканить на память боспорскую монету на специальном станке.

Славится курорт и своими дельфинариями. В Анапе их три. И взрослые, и дети обожают представления морских артистов. Самый первый дельфинарий появился на Большом Утрише, второй (круглогодичный) открыли в центре Пионерского проспекта, а третий встречает гостей в селе Витязево. В шоу участвуют не только дельфины, но и северные морские котики, чилийский морской лев, моржиха и белый полярный кит. Гостям покажут, как обаятельные морские млекопитающие рисуют кистью картины, которые затем можно приобрести. Полный восторг у детей вызывает дайвинг с дельфинами, ведь в это время их можно погладить, поиграть с ними и сфотографировать под водой. Все необходимое оборудование для дайвинга выдадут здесь же, а инструктор проведет подробный инструктаж. Дельфинов можно увидеть и в естественной среде обитания, отправившись на морские прогулки. Предложений - тьма: от поездки на катерке до вояжа на фешенебельной яхте. В комплекте можно заказать рыбалку и купание в открытом море. Ощущение, что под тобой сотни метров воды, будоражит. Все меры безопасности непременно соблюдаются: без спасательного жилета на каждом пассажире судно порт не покинет.

Популярностью у отдыхающих пользуются и агротуристические маршруты с посещением виноделен, фермерских хозяйств, прудов и пасек. Персики, сливы можно срывать с деревьев, а виноград собирать прямо с лозы. В Анапе и окружающих поселках 280 солнечных дней в году. У гостей обязательно будет возможность отправиться еще и на конную прогулку в окрестности Варваровки. Или побывать в курортной станице Благовещенской, где чистейшие, протянувшиеся на многие километры песчаные пляжи и прозрачная вода, в которой очень любят резвиться дельфины. Или выйти под парусом в море. Ведь это еще и место притяжения ценителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которые знают, что лучшие ветер и волны в России - здесь.

Кстати

Отдых со вкусом

Анапа славится потрясающим изобилием яств на любой вкус. Здесь можно угоститься армянскими, греческими, узбекскими, черкесскими и казачьими блюдами. В кафе и ресторанах подают горячий ароматный шашлык прямо с шампура, чебуреки и хачапури, самсу и гиро, манты и хинкали, суджук и бастурму. Любители сладкого могут побаловать себя медовой пахлавой, чурчхелой невероятных расцветок с разными начинками, щербетом и рахат-лукумом.

И конечно, в Анапе туристу непременно нужно отведать черноморских мидий. Фото: Олег Сергеев

Ценителей морепродуктов ждет самое популярное местное рыбное лакомство - жареная барабулька, которую также называют султанкой. На Большом Утрише работает устричная ферма. Там же расскажут, как правильно есть этот деликатес, чтобы ощутить всю глубину его вкуса.

И конечно, в Анапе нужно отведать черноморских мидий. На курорте даже проводят фестиваль, посвященный им, на котором несколько лет назад поставили мировой рекорд - в огромном казане была приготовлена порция весом 155,3 килограмма. Угостили всех желающих.

Самую свежую и качественную фермерскую продукцию можно приобрести на местных ярмарках. Широкая сеть рынков работает как в городе, так и в сельских округах. Важная особенность ярмарок выходного дня - сельхозпроизводителям разрешено торговать бесплатно, поэтому здесь цены ниже обычных. Овощи, фрукты, ягоды - прямо с грядки. Фермеры продают свои сыры, колбасы. На прилавках - вся экологически чистая кубанская продукция.