В Анапе с начала года отдохнули более 190 тысяч туристов

После длительного периода ограничений, вызванных режимом карантина в регионе, главный детский и семейный курорт страны вновь встречает гостей. В начале июля Анапу посетили 60 тысяч отдыхающих. Черноморский город богат не только лечебной базой здравниц, но и уникальными природными факторами - вулканическими сопками с целебными грязями и минеральными источниками. Все вместе позволяет омолодить тело и душу в прямом смысле этого слова.

Процедуры без очереди

В настоящее время в Анапе гостей принимают 246 средств размещения. Среди них 41 санаторий и 5 детских здравниц. Открытию курортного сезона предшествовали масштабные подготовительные работы: чтобы выполнить требования Роспотребнадзора и обеспечить постояльцам необходимые меры безопасности, сотрудники учреждений нанесли разметки социальной дистанции перед административными стойками и регистратурами. В помещениях установили рециркуляторы воздуха, диффузоры с дезинфицирующими средствами. Под новые условия подстроили и медицинскую базу - групповые процедуры заменили индивидуальными, которые проводят только по записи, так что в коридорах не встретишь очередей.

В физиокабинетах теперь поставлены перегородки между "отсеками", весь персонал и постояльцы ежедневно проходят термометрию. В случае выявления симптомов, схожих с COVID-19, в здравницах предусмотрены изоляторы с отдельными входами, аппараты ИВЛ. Ряд санаториев имеет обсерваторы.

- Пока загрузка санаториев снижена - сегодня мы принимаем 60 процентов отдыхающих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечает и. о. начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Анапы Максим Сердюк. - Чтобы сохранить здоровье постояльцев и персонала, гостиничный комплекс сейчас несет большие финансовые затраты на дезинфицирующие средства, медицинские маски, пришлось перестроить сервис - в номерах убраны ковры, мягкая мебель перетянута моющейся тканью. При этом ценовая политика предприятий туристической отрасли по-прежнему остается лояльной: большинство средств размещения оставили цены на уровне 2019 года. Так, средняя стоимость проживания в санаториях (с процедурами) составляет 2,6 тысячи рублей в сутки. И это большой плюс, так как портрет нашего гостя - именно молодая семья с детьми.

В местных здравницах можно без труда привести организм в норму. Для этого здесь внедрены современные диагностические мощности, используются клинико-биохимические, иммунологические, рентгенологические, ультразвуковые и другие методики исследований. Всего в арсенале анапских врачей - свыше 400 лечебно-диагностических методик.

Разработаны такие востребованные лечебные программы, как "Антистресс", "Здоровые глаза" и "Легкая походка". В ведущих здравницах проводят эндоэкологическую очистку организма от токсинов и шлаков на клеточном уровне. Как правило, курс рассчитан на 14 и 21 день.

Упор на дыхание

Кстати, самое доступное лечение при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей и легких на курорте - это аэротерапия. Задувающий с моря бриз увеличивает содержание хлористых солей в воздухе. Прогуливаешься по набережной или по утренней прохладной аллее парка, вдыхаешь полной грудью насыщенный фитонцидами морских водорослей и хвои воздух и... получаешь лечебную процедуру.

Еще рекомендуют ходьбу (в т. ч. лечебную). Терренкур в Анапе тянется вдоль всего Пионерского проспекта - это более десяти километров пешеходной дорожки, оканчивающейся почти у другого курортного поселка - Витязево, с которым соседствуют международный аэропорт и железнодорожный вокзал. Вдоль дорожки через определенные участки установлены шары с указанием расстояния, а еще здесь возвышается свыше четырех тысяч сосен.

Также всем отдыхающим в Анапе доступны такие естественные процедуры, как лечение нагретым песком, солнечные ванны и лечение морской водой. Мест для этого достаточно - протяженность пляжей курорта составляет более 70 километров: на 49 километров простираются песчаные, на 27 километров - галечные.

Омолаживающая минералка

На территории Анапы разведаны четыре группы природных минеральных вод, которые с огромным успехом применяются в оздоровительной практике. Всего на курорте действует девять бюветов, расположенных на территориях санаториев, еще четыре работают в общедоступных местах: "Центральный" (проспект Революции, 3), "Родник" (Пионерский проспект, 30), "Жемчужина России" (Пионерский проспект, 253) и "Витязево" (село Витязево, проспект Южный, 42). Воду желательно пить непосредственно из источника, а хранить ее без консервации можно не более суток.

О свойствах напитков, добываемых из-под земли, ходят легенды. Однако во время одного из визитов в Анапу академик РАМН Александр Разумов подчеркнул, что местные минеральные воды уникальны и обладают способностью на 25 процентов очищать клетки организма, продлевая молодость, поэтому им нет цены.

Знаменита Анапа и лечебными грязями. Ее окрестности таят запасы сероводородных грязей лиманов и озер (свыше пяти миллионов тонн) - единственных в России. Также на курорте находится свыше 30 грязевых вулканов. В основном это действующие "сопла": из сравнительно небольших жерл на поверхность изливается насыщенная газами пульпа - смесь горных пород и воды. Вначале применяли грязи небольшого озера Чембурка, находящегося практически в самом городе. Затем были открыты внушительные запасы более качественных сероводородных грязей в Витязевском и Кизилташском лиманах, озере Соленом. Они были подхвачены анапскими здравницами для борьбы со многими хроническими заболеваниями, в том числе болезнями кожи и опорно-двигательного аппарата. Исследования показали, что лечебная грязь обладает выраженным противовоспалительным, рассасывающим и обезболивающим действиями, оказывает благоприятное влияние на белковый, углеводный и водный обмен.

Прямая речь

Юрий Поляков, глава города-курорта Анапа:

- Уверен, что именно сейчас, после того как весь мир приходит в себя после удара пандемии, наш курорт будет особенно востребован. Многие приедут, чтобы отдохнуть и расслабиться, но еще больше - чтобы набраться сил и здоровья. Для этого у нас есть все необходимое: современная диагностическая и лечебная база санаторно-курортного комплекса, уникальная природа, бальнеологическая составляющая. Все это и многое другое - по самым доступным ценам и на высоком уровне. Приезжайте! В Анапе вам рады всегда. Южное гостеприимство гарантируем!

Медицинский факт

Истина в вине

В Анапе широко распространено виноградарство: площадь плантаций составляет около шести тысяч гектаров. Сезон сбора урожая начинается во второй половине июля и продолжается до ноября. Виноград благотворно сказывается на здоровье при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек, анемии и нервных расстройствах. Ослабленным детям тоже полезна янтарная ягода, поскольку виноград богат минеральными веществами и легко усвояемыми солями фосфора, кальция, железа и калия.

Кстати

В Анапе работает свыше тысячи гостиниц, из них свыше 900 - с номерным фондом до 50 номеров и более 200 средств размещения - свыше 50 номеров. 35 анапских отелей и гостиниц оказывают услуги по востребованной и популярной во всем мире системе "все включено".